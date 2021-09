Los golpistas de Guinea Conakri enseñan el puño de hierro

Los nuevos líderes militares de Guinea buscaron reforzar su control del poder después de derrocar al presidente Alpha Condé, ordenando a los soldados de su guardia presidencial que se unan a las fuerzas de la junta y prohibiendo a los funcionarios del gobierno salir del país. Después de volver a poner a la nación de África Occidental bajo el gobierno militar por primera vez en más de una década, la junta ya había disuelto la Asamblea Nacional y la Constitución del país.

El presidente de la Junta, el coronel Mamady Doumbouya, dijo que el nuevo régimen militar no perseguiría venganzas contra enemigos políticos, pero instruyó a los funcionarios que había convocado del gobierno depuesto de Condé para que entregaran sus pasaportes de inmediato. “No habrá espíritu de odio o venganza. No habrá caza de brujas“, dijo Doumbouya, de 41 años, dirigiéndose a los funcionarios con boina roja y gafas de sol oscuras junto a una multitud de soldados armados. “Pero la justicia será la brújula que guiará a todo ciudadano guineano”.

“Para los ex miembros del gobierno, no se permitirá viajar fuera de nuestras fronteras durante la transición”, dijo Doumbouya, quien había dirigido la unidad de fuerzas especiales del ejército guineano antes de tomar el poder el domingo. “Todos sus documentos de viaje y vehículos deben ser entregados a los secretarios generales de sus antiguos departamentos “.

La junta militar se ha negado a emitir un cronograma para la liberación de Condé, y aseguró que el líder depuesto de 83 años tiene acceso a atención médica. Sin embargo, el bloque regional de África Occidental conocido como ECOWAS pidió su liberación inmediata y amenazó con imponer sanciones si no se cumplía la demanda.

La destitución de Condé por la fuerza el domingo se produjo después de que el presidente buscara y ganara un controvertido tercer mandato el año pasado con el argumento de que los límites de mandato no se le aplican a él. La televisión estatal mostró a la junta recibida por guineanos jubilosos, algunos de los cuales corearon “¡Libertad!” al convoy militar que pasaba por las calles.

El líder del principal partido opositor guineano, la Alianza Nacional para la Alternancia Democrática (ANAD), Cellou Dalein Diallo, ha expresado su apoyo al golpe de Estado. La junta militar “puede contar con el apoyo de la ANAD para construir una democracia pacífica en nuestro país”, ha afirmado Diallo, para quien el 5 de septiembre de 2021, día del golpe de Estado, “es un día que marca la victoria de nuestro pueblo y el fracaso del régimen dictatorial de Alpha Condé”. “Lleva la esperanza de un nuevo comienzo para nuestra nación”, ha señalado.

En cambio, se desconoce cuánto apoyo tiene el líder de la junta dentro del ejército. Como comandante de la unidad de fuerzas especiales del ejército, dirigió a los soldados de élite. Al anunciar el golpe en la televisión estatal, Doumbouya se presentó como un patriota de Guinea, que dijo que el país seguía siendo pobre a pesar de décadas de independencia de su antiguo colonizador, Francia.

Se suponía que la victoria de Condé en las elecciones de 2010, la primera votación democrática del país, marcaría un nuevo comienzo después de décadas de gobierno corrupto y autoritario. Los opositores, sin embargo, replicaron que Condé tampoco logró mejorar la vida de los guineanos, la mayoría de los cuales viven en la pobreza a pesar de las vastas riquezas minerales de bauxita y oro del país.

En el vecino Senegal, que tiene una gran diáspora de guineanos que se oponían a Condé, la noticia de su desaparición política fue recibida con alivio. “El presidente Alpha Condé merece ser depuesto. Trató obstinadamente de postularse para un tercer mandato cuando no tenía derecho a hacerlo “, dijo Malick Diallo, un joven comerciante guineano en los suburbios de Dakar.

“Sabemos que un golpe de estado no es bueno”, indicó Mamadou Saliou Diallo, otro guineano residente en Senegal. “Un presidente debe ser elegido por voto democrático. Pero no tenemos opción. Tenemos un presidente que es demasiado mayor, que ya no hace soñar a los guineanos y que no quiere dejar el poder “.