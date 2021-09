Jonas Gahr Store, el millonario futuro primer ministro noruego que sobrevivió a un atentado talibán

Jonas Gahr Store (Oslo, 1960) protagonizó una campaña centrada en la “gente corriente”, pero el hombre que se convertirá en el nuevo primer ministro de Noruega es un multimillonario que, a primera vista, no tiene mucho en común con el noruego medio.

Después de que las primeras estimaciones mostraran que la oposición de izquierda ganó las elecciones legislativas del lunes, se espera que el elegante hombre de 61 años encabece un Gobierno cuya mayoría parlamentaria se determinará mediante negociaciones con varios partidos en los próximos días y semanas.

Store hizo campaña contra las desigualdades sociales en la rica Noruega, uno de los países más igualitarios de la OCDE, pero que vio el número de multimillonarios más del doble bajo el gobierno saliente de centro derecha encabezado por Erna Solberg.

“Ahora le toca el turno a la gente corriente”, martilleó durante toda la campaña. Su cruzada puede parecer extraña para alguien cuya riqueza se ha estimado en 140 millones de coronas (alrededor de 14 millones de euros) y que a menudo es criticado por tener “aires de derechista”. “Mis finanzas no son ordinarias, pero muchas cosas de mí sí lo son”, aseguró en una entrevista.

El heredero

Casado y padre de tres hijos, es heredero en varios sentidos de la palabra. Su fortuna proviene de la venta de una empresa familiar de fabricación de estufas que su abuelo salvó de la bancarrota.

También es un heredero político, siguiendo los pasos de su amigo y mentor, el ex primer ministro Jens Stoltenberg. Store se desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores en su gobierno de 2005 a 2012 y titular de Sanidad entre 2012 y 2013.

Cuando Stoltenberg fue nombrado jefe de la OTAN en 2014, su protegido Store fue la elección natural para reemplazarlo como líder del Partido Socialdemócrata.

Bueno, algo natural. Su llegada a la cabeza del partido que tradicionalmente representa a los trabajadores no le cayó muy bien a todo el mundo. Su educación estelar (Sciences Po en París, un breve período en la London School of Economics y un puesto de investigador en la Harvard Law School), sus millones, su elegancia tecnócrata y el hecho de que habla francés le dan un aire elitista que roza algunos. Los noruegos al revés, especialmente los del ala izquierda de su partido. Hasta 1995, ya con 35 años, no decidió afiliarse al partido, del que ha sido diputado desde 2009.

Como dijo una vez un editorialista, Store ha tenido que “subir en la escala social al revés”. Hijo de un corredor de barcos y una bibliotecaria, se encarga de enarbolar la bandera noruega por el día internacional de los trabajadores el 1 de mayo, tras ser criticado por no hacerlo.

“Es un líder político del que la gente a veces se burla, un intelectual visto como un poco fuera de lugar en el Partido Socialdemócrata, pero le ha ido bien en esta campaña”, consideraba el analista político Johannes Bergh antes de la votación.

“Súper Jonas”

Casi todos reconocen su refinada elocuencia, aunque mientras algunos lo dicen como un cumplido, otros afirman que lo usa como un arma para crear ambigüedad.

“Jonas es una persona extraordinaria”, dijo Stoltenberg cuando le entregó las riendas de la dirección del partido. “Sabe mucho y tiene una enorme capacidad de carga de trabajo, que combina con el don de hacer felices a las personas que lo rodean”.

Recién salido de la universidad, Store comenzó a trabajar para la “madre de la nación” Gro Harlem Brundtland como su asesora cuando era primera ministra y luego directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Trabajando en el Ministerio de Exteriores después de un breve período como director de la Cruz Roja Noruega, se ganó el apodo de “Súper Jonas” por todos sus éxitos, aunque ha dicho que realmente no le gusta el apodo.

Habiendo hecho del Ártico una de sus prioridades políticas, fomentó lazos más estrechos con la vecina Rusia. “Lo veo casi tan a menudo como veo a mi esposa”, bromeó su homólogo ruso, Sergei Lavrov.

En 2010, los dos resolvieron una disputa de larga data sobre las fronteras marítimas, abriendo así nuevas aguas en el mar de Barents a la prospección de petróleo.

El mandatario de Store como ministro de Relaciones Exteriores también fue dramático. En 2008, el hotel Serena en Kabul, donde se alojaba, fue atacado por los talibanes. Store no resultó herido, después de haber buscado refugio en una habitación segura, pero seis personas murieron. “Todavía pienso a veces en ello cuando estoy entre la gente en algún acto”, admitió cuando se cumplió el décimo aniversario.

El político también era uno de los objetivos del extremista de derecha Anders Behring Breivik cuando abrió fuego en una reunión de jóvenes socialdemócratas en la isla de Utoya en julio de 2011.