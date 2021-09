Marruecos e Israel cooperan en la fabricación de ·drones suicidas”

España

Marruecos ha iniciado, en colaboración con Israel, el desarrollo de un programa de “drones suicidas”. Se trata de “dispositivos relativamente sencillos de construir y con consecuencias devastadoras”. No se dan más detalles sobre sus características y su precio.

“Africa Intelligence”, citada por Le360, señala que el lanzamiento de este sector en Marruecos se produce tras varios meses de negociaciones con el grupo Israel Aerospace Industries (IAI). La filial de este grupo, concretamente BlueBird Aero Systems, está especializada en la fabricación de estos drones. .

En el lado marroquí, aún no se ha hecho ningún anuncio oficial. Preguntado por Le360, una fuente de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) indicó que no tenían datos al respecto. Sin embargo, cabe recordar que, desde principios de este año 2021, varios medios, incluidos ciertos sitios israelíes especializados, habían informado de pedidos realizados por Marruecos para la adquisición de drones israelíes.

Esta cooperación en el campo de la industria militar ha sido posible gracias a la evolución de la legislación marroquí. De hecho, el 28 de junio, el Consejo de Ministros adoptó el decreto de implementación n ° 2.21.405 de la ley 10.20 relativo a materiales y equipos de defensa y seguridad, armas y municiones. Este texto eatablece al nacimiento de una industria militar y de defensa en Marruecos y señala los métodos de fabricación, comercio, importación, exportación, transporte y tránsito de materiales y equipos militares.