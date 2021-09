La arremetida de López Obrador contra España

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebra este miércoles en el Zócalo capitalino y sin público el tradicional Grito de la Independencia, en un año marcado por los 200 años de la independencia del país y los 500 años de la conquista de Hernán Cortés. El dirigente mexicano ha reconocido que “no son buenas las relaciones con España” en medio de la polémica por el nombramiento del nuevo embajador de México en Madrid, el actual gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. “Es sabido que no son buenas las relaciones con España y que estamos procurando que se mejoren, y consideramos que va a ayudar mucho Quirino Ordaz con este propósito”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El presidente mexicano hizo estas declaraciones tras anunciar el pasado día 11 que Ordaz Coppel, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), reemplazará a la embajadora María Carmen Oñate. Ese día, el presidente de México acusó a España de “soberbia” por no atender su petición de ofrecer disculpas a los pueblos indígenas del país por los abusos cometidos durante la conquista y la colonia.

“Les planteamos de manera muy respetuosa que ofrecieran disculpas, sobre todo la monarquía, por lo que se llevó a cabo de manera abusiva en nuestro país con las comunidades originarias, la represión que hubo, los asesinatos masivos, el exterminio, pues ellos no lo entendieron así, se sintieron ofendidos, actuaron creo que con soberbia”, dijo entonces López Obrador.

Aunque en ese momento el presidente de México calificó de “buenas” las relaciones con España a pesar de los “malos entendidos”, este martes se expresó en sentido completamente contrario y manifestó que “no son buenas”. López Obrador ha intensificado su reclamación este 2021 porque su gobierno conmemora 500 años de resistencia indígena, como ha rebautizado a la efeméride de la conquista, además de los 200 años de la consumación de la independencia.

El presidente de México ha prometido que las ceremonias del Grito de independencia, y el desfile por la lucha de independencia, del 16 de septiembre, serán históricos. En la política mexicana, el nombramiento de Ordaz Coppel, quien concluye su cargo como mandatario estatal en noviembre, ha causado sorpresa por ser del opositor PRI, al que López Obrador derrotó en las elecciones presidenciales de 2018.

López Obrador defendió hoy su intención de incorporar a su gobierno a otros gobernadores salientes de oposición, en particular del PRI y el derechista Partido Acción Nacional (PAN). “La representación de México en el extranjero no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano, no es nada más del Gobierno o del Ejecutivo, inclusive del presidente, por eso se requiere la autorización del Senado, representan a la nación”, indicó sobre Ordaz Coppel.