Reino Unido contratará carniceros de Europa para no sacrificar a tiros a miles de cerdos

Reino Unido tratará de evitar un sacrificio masivo de cerdos permitiendo que carniceros formados de Europa y otros países vayan a trabajar con visas temporales a Reino Unido, informó Sky News este jueves. Las medidas incluirán eliminar el requisito de hablar un inglés fluido, según la cadena británica.

Hasta la fecha, unos 6.000 cerdos han sido sacrificados en el Reino Unido por falta de mano de obra en mataderos, según alertó la Asociación Nacional de Ganado Porcino, que avisa de que el “próximo paso” es un “sacrificio masivo” de estos animales, como ya se está produciendo.

De hecho, Lizzie Wilson, portavoz de este organismo que representa a la mayoría de los criadores de cerdos en el Reino Unido, señaló que los granjeros están “devastados” al cumplirse el “peor escenario”. La portavoz explicó que los cerdos han sido “fusilados y llevados para procesarlos. Los cadáveres se incinerarán y, lamentablemente, no se utilizarán para el consumo humano, literalmente se desperdician”.

“Los mataderos no pueden sacrificar tantos cerdos como harían en condiciones de normalidad, por lo que han tenido que reducir su rendimiento en un 25% durante las últimas once semanas. Por este motivo los criadores no pueden enviar esos cerdos al matadero”.

A medida que los granjeros se quedan sin espacio para sus cerdos, se espera que miles de animales tendrán que ser sacrificados. “Cuanto más tiempo sigamos sin una solución, más sacrificios veremos en las granjas porque la gente está cada vez más desesperada”, dijo Wilson.

Los agricultores británicos consideran que el Brexit y la pandemia de la covid han provocado un éxodo de trabajadores de Europa del Este de los mataderos y de las plantas procesadoras de carne, dejando a los cerdos a su suerte en los graneros y en campos en todo el país.

La directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Ganado Porcino, Zoe Davies, había pedido al Gobierno conservador, que es reacio a recurrir a la inmigración extranjera para paliar la escasez de profesionales, que autorice visados de emergencia para los mataderos y rebaje el nivel de inglés exigido a esos trabajadores, que, dijo, es el mismo que se requiere a los médicos. Zoe Davies advirtió que hasta 120.000 cerdos pueden ser sacrificados en las próximas semanas si la situación no cambia.