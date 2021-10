“Demasiados italianos todavía no han admitido el fin del fascismo”

El fantasma del fascismo parece haber reaparecido en Italia casi un siglo después de la llegada al poder de Benito Mussolini. Los partidos nostálgicos del Duce, como Forza Nuova o Casa Pound, aprovecharon las manifestaciones contra las medidas anti coronavirus en el país transalpino para adquirir consenso y visibilidad. LA RAZÓN El experto Nicola Chelotti analiza para LA RAZÓN las protestas en Italia y el resurgimiento de un nueva rama similar a la de Benito Mussolini

¿Cómo una protesta por el pasaporte covid ha provocado un debate en Italia sobre su pasado fascista?

La razón principal es que las protestas en Italia suelen estar infiltradas por movimientos de extrema derecha, es decir, los movimientos de extrema derecha participan en estas protestas y suelen producir violencia. El caso de estas protestas del contra el “pase verde” no es una excepción. Además, hace unos 10 días la protesta del “no al pase verde” en Roma fue a devastar la sede de la CGIL (el principal sindicato de izquierdas) porque sí (por motivos no relacionados con el pase COVID). Estoy exagerando y simplificando un poco, pero no demasiado. Esto ha alimentado los debates entre fascistas y antifascistas - el sábado o domingo pasado hubo una concentración en Roma de antifascistas en defensa de la CGIL y de los valores antifascistas.

¿Qué posibilidades hay de que el gobierno italiano prohíba los grupos pro fascistas?

Tengo que decir que no soy un experto legal, y no sé mucho sobre la legalidad de esto. Desgraciadamente, el debate fascista/antifascista sigue siendo, en mi opinión, muy publicitado y agotador. Hay demasiados grupos en Italia que (desgraciadamente) siguen utilizando símbolos y eslóganes fascistas, y esto ocupa una gran parte del debate público y de las energías. La discusión sobre su prohibición forma parte de todo este debate ideológico (y una especie de respuesta también ideológica y cansina, en mi opinión, por parte de la izquierda): sólo unos pocos discuten cosas sobre los costes y beneficios de prohibirlos (por ejemplo, dado que no van a desaparecer, ¿es mejor mantener estos grupos públicos y potencialmente más fácilmente controlables o es mejor prohibirlos?)

¿Es Forza Nuova un partido fascista?

Bueno, más o menos lo es - aunque esto abriría el debate de lo que es o podría ser un partido fascista en 2021 (y no estoy seguro de ello). No hay riesgo de que todo el país vuelva al fascismo; pero como se ha dicho, demasiados italianos se sienten atraídos por los símbolos y mitos del fascismo. Forza Nuova forma parte ciertamente de estos grupos. Para muchos italianos nunca hubo un claro paréntesis ni un claro distanciamiento del fascismo. Demasiados italianos nunca asumieron el final del fascismo ni las responsabilidades, errores, atrocidades, etc. de los fascistas.

Nicola Chelotti es profesor de Diplomacia y Gobernanza Internacional, Universidad de Loughborough (Londres)