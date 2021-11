Del aborto al marximo cultural: así piensa Kast, el ganador de la primera vuelta en Chile

El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, lleva muchos años en política. No es un recién llegado. Su programa político ha calado en una buena parte de los chilenos que le consideran una alternativa de gobierno tras la desafección hacia los partidos tradicionales. Kast se enfrentará en la segunda vuelta el 19 de diciembre al candidato izquierdista Gabriel Boric. Ganador con el 28 por ciento de los votos, el aspirante a ocupar el palacio de La Moneda es etiquetado a menudo como un político de extrema derecha, pero él defiende que su mensaje defiende por encima de todo “el sentido común”.

Se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales en 2017 y quedó en cuarto lugar con el 7,93% de los votos. En estos comicios concurrió como candidato del Partido Republicano, que nació del Movimiento Republicano fundado por el propio Kast en 2018. Antes de liderar su propio proyecto político, Kast militó en las filas de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Licenciado en Derecho en la Universidad Católica, entre 1989 y 1996 trabajó en un despacho de abogados hasta que decidió volver a la política. Casado y padre de nueves hijos, los padres de José Antonio Kast eran inmigrantes alemanes que pusieron en marcha una fábrica de cecina en 1964, hoy en manos de Christian Kast Rist, hermano del candidato.

A continuación destacamos algunas de las reflexiones del candidato chileno sobre varios temas

El nuevo conservadurismo

“Hemos vivido una hegemonía de la izquierda en la calle física, en las manifestaciones, y también una hegemonía de la calle virtual, que son las redes sociales. En redes sociales tanto nosotros en Chile como Bolsonaro en Brasil, como Trump en Estados Unidos y Vox en España hemos ido marcando una tendencia. Las redes sociales fueron tomadas por la izquierda más ideologizada que empezó a silenciar a las personas que planteábamos temas de sentido común: defensa de la familia, de la propiedad privada, la legítima defensa en caso de asalto, la defensa de la vida. Fuimos generando un espacio que antes no estaba”.

Aborto

“Bajo mi gobierno, una de las primeras cosas que haré, será abolir esta ley de aborto. Legislemos sobre las urgencias reales. La nuestra es una sociedad sana que comprende el dolor de una mujer que ha abortado, comprende la desesperación que la puede llevar a eso, pero también comprende que aquí se está matando a un inocente”.

La familia y el matrimonio

“Hoy, el mundo, en lugar de la felicidad plena a que podría aspirar, está sumido en una gran depresión. Vemos a la Vieja Europa sumergida en la oscuridad. Muchos jóvenes han perdido las ganas de vivir. Ya casi no se casan. No están dispuestos a tener hijos por temor a no poder tener una familia como sueñan. Y lo que ha pasado en Europa no es casualidad: es consecuencia de leyes que han ido destruyendo el corazón de la humanidad, que es la familia y el matrimonio”.

La izquierda y los conflictos

“Hay un fenómeno mundial que va desnudando a esa izquierda que planteaba que todas las soluciones tenían que venir del Estado y que ha creado nuevos temas basados en conflictos tras la caída del muro de Berlín. Conflictos hombre-mujer, heterosexual-homosexual, negros y blancos... Ellos crecen en la medida que generan conflicto. Y nosotros buscamos desenmascarar eso y decirle a las personas que la sociedad no tiene por qué vivir en conflicto”.

¿Extrema derecha?

¿Le molesta cuando le definen como un político de extrema derecha? “Lo tomo según de quién viene. Y viene, generalmente, de alguien que tiene una concepción de la política determinada. A mí lo que me interesa es que las personas, que muchas veces no son activas en la política, reconozcan en nosotros a alguien que plantea cosas de sentido común. La izquierda que ha tomado posiciones en las redes sociales y en los medios de comunicación es la que va diciendo quién es quién. Cuando me pregunta un periodista si somos la extrema derecha le pregunto al periodista quién es la extrema izquierda. En Chile, como veo que pasa en España, nadie habla de la extrema izquierda. Y es tan real que las agresiones verbales y físicas que uno ve vienen de la extrema izquierda”. “Nos llaman intolerantes y extremos, porque decimos la verdad y decimos las cosas de frente. A diferencia de la izquierda, nunca hemos respaldado la violencia”.

Marxismo cultural

“El comunismo, tras la caída del muro de Berlín, ha evolucionado. Ya no plantea un conflicto entre ricos y pobres sino entre padres e hijos, blancos y negros, heterosexuales y homosexuales... El marxismo cultural crece en la medida que genera conflictos. Sin embargo, no tiene en cuenta las urgencias sociales. El ciudadano está preocupado por vivir en una sociedad libre y segura, por enviar a sus hijos a una escuela donde les enseñen, y que no les adoctrinen”.

Inmigración

“Vamos a exigir el cumplimiento de la ley vigente y reforzar los controles y las herramientas que tiene el Estado para aplicar efectivamente la ley. Creemos que la inmigración de personas con calificaciones y estudios puede contribuir al desarrollo de Chile y nosotros debemos actualizar nuestra normativa para promoverla.

Globalismo/Soberanismo

“Yo sí creo en la identidad nacional, pero dentro de un contexto global. Entiendo y respaldo relaciones comerciales y culturales entre países pero respetando la identidad nacional. Nos están tratando de colonizar desde los organismos internacionales y eso requiere una manifestación fuerte y clara a nivel nacional. No es que uno se convierta en un nacionalista que quiera cerrar las fronteras, sino que queremos que se resguarde nuestra soberanía”

Pinochet

“Hay un sector político que siempre mira hacia el pasado a pesar de que en Chile hay varias leyes de reparación a las víctimas de los derechos humanos, y de que hay más de 120 personas cumpliendo condena por violar los derechos humanos. Es un tema que la sociedad abordó, pero para la izquierda internacional parece que no se ha hecho nada. Hay que mirar hacia el futuro, pero cada vez que la izquierda tiene un problema de corrupción recurre al salvavidas de siempre, Pinochet”.

Venezuela

“El socialismo logró quebrar al país más rico de Latinoamérica. Que el país se quedara sin insumos médicos, sin electricidad durante muchos días y sin abastecimiento era algo inimaginable hace tiempo que lo logró el socialismo de Chávez y la dictadura de Maduro. Con sus recursos, influyeron directamente en movimientos de izquierda en distintos países de la región. Hoy ya no tienen esa cantidad de recursos. El peligro ahora es que esos recursos vengan del narcotráfico. Tendría que haber una reacción del mundo mucho más fuerte”.