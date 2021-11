La maltesa Roberta Metsola, candidata de los populares a presidir el Parlamento Europeo

La diputada de Malta Roberta Metsola fue elegida como candidata del Partido Popular Europeo (PPE) a la presidencia de la Eurocámara para sustituir al socialista David Sassoli durante la segunda mitad de la legislatura. Los dos partidos llegaron a este acuerdo durante las negociaciones en julio de 2019 sobre el reparto de los altos cargos de la cúpula comunitaria.

Pero todo indica que este pacto podría saltar por los aires sino lo ha hecho ya. Desde hace meses, tras el triunfo del socialdemócrata Olaf Scholz en Alemania y el declive del PPE, que ya no gobierna en ninguna de las grandes economía de la zona euro, el optimismo se ha apoderado de la bancada socialista y Metsola podría ser la primera víctima del fin del reinado de la canciller Angela Merkel cuya enorme figura política daba al PPE un ingente poder en Bruselas. Los tres últimos presidentes de la Comisión Europea han sido conservadores y hay que remontarse al italiano Romano Prodi (1999-2004) para encontrar a uno socialista.

Los socialdemócratas están cansados de este puesto secundario en el organigrama comunitario. Creen que el reparto de cargos europeos no resulta ya acorde con el nuevo panorama político y que el pacto de 2019 no les obliga a ceder la segunda parte de la legislatura al Partido Popular Europeo que ahora mismo ostenta la joya de la corona: la presidencia de la Comisión Europea, en manos de la alemana Ursula Von der leyen. Teniendo en cuenta el relevo del socialista Mario Centeno como presidente del Eurogrupo a favor del popular Paschal Donohoe, ahora mismo los socialistas tan sólo contarían dentro de la cúpula comunitaria con el máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, si David Sassoli abandona su cargo a favor de un popular.

La delegación socialista reconoce que su objetivo es hablar con todos los partidos políticos del espectro europeísta para poder encontrar a un candidato. Si bien hace una semana no descartaban totalmente un acuerdo con el Partido Popular Europeo, ahora la prioridad parece ser encontrar un aspirante alternativo – incluido el propio Sassoli- que cuente con el apoyo de los liberales, los verdes y la izquierda. “La presidencia del Parlamento Europeo no pertenece a nadie, sino a la mayoría de los eurodiputados que representan a los ciudadanos. Eso es la democracia”, tuitearon este martes los socialistas tras una reunión del grupo en la que participó el actual presidente del Parlamento, tras haber conseguido recuperarse de una neumonía que le había dejado fuera de combate en los últimos meses. Muchos creen que la publicación de este contundente mensaje revela que Sassoli quiere permanecer en el puesto, aunque todavía no se hable oficialmente de nombres.

De hecho, esta bancada no descarta que, en esta búsqueda de un candidato alternativo a la aspirante del Partido Popular, pueda estar en juego la permanencia de liberal Charles Michel como presidente del Consejo, ya que su cargo de dos años y medio está pendiente de renovación para la segunda mitad de la legislatura. Hasta ahora todos los presidentes del Consejo habían agotado su mandato (5 años en total), pero la fragmentación política europea y ciertos errores de Michel – el famoso sofagate en Turquía- pueden deparar sorpresas.