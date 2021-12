Biden: Putin tendrá “muy, muy difícil” invadir Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a hacer “muy, muy difícil” que Vladimir Putin, el mandatario de Rusia, emprenda una acción militar en Ucrania, ya que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos determinaron que los planes rusos están en marcha para una posible ofensiva militar que podría comenzar tan pronto como a principios de 2022.

El nuevo hallazgo de los servicios de Inteligencia estima que los rusos están planeando desplegar unos 175.000 soldados y que casi la mitad de ellos ya están desplegados a lo largo de varios puntos cerca de la frontera de Ucrania, según un funcionario de la administración Biden que habló bajo condición de anonimato para discutir el hallazgo.

Esto se produce en un momento en el que Rusia ha redoblado sus exigencias a Biden para que garantice que no se permitirá a Ucrania entrar en la alianza de la OTAN.

El funcionario añadió que los planes prevén el desplazamiento de 100 grupos tácticos de batallones rusos junto con blindaje, artillería y equipos.

Los funcionarios de inteligencia también han visto un aumento en los esfuerzos de propaganda rusa a través del uso de proxies y medios de comunicación para denigrar a Ucrania y la OTAN antes de una posible invasión, añadió el funcionario.

El presidente ruso, Vladimir Putin, en una reunión en el Kremlin esta semana FOTO: Mikhail Metzel AP

Al ser preguntado por las conclusiones de los servicios de inteligencia mientras se dirigía al retiro presidencial en Camp David el viernes por la noche, Joe Biden reiteró su preocupación por las provocaciones rusas.

“Hemos sido conscientes de las acciones de Rusia durante mucho tiempo y mi expectativa es que vamos a tener una larga discusión con Putin”, aseveró Biden.

Los riesgos de tal táctica para Putin, si realmente llevara a cabo una invasión, serían enormes.

Funcionarios estadounidenses y antiguos diplomáticos de Estados Unidos aseguran que, aunque Putin está sentando claramente las bases para una posible invasión, el Ejército ucraniano está mejor armado y preparado hoy que en años anteriores, y las sanciones con las que amenaza Occidente causarían un grave daño a la economía rusa. No está claro si Putin tiene la intención de llevar a cabo lo que sería una ofensiva arriesgada, indican.

El viernes, Biden se comprometió a hacer “muy, muy difícil” que Putin emprenda una acción militar en Ucrania y dijo que las nuevas iniciativas de su Administración están destinadas a disuadir la agresión rusa.

“Lo que estoy haciendo es reunir lo que creo que será el conjunto más completo y significativo de iniciativas para hacer muy, muy difícil que el Putin siga adelante y haga lo que a la gente le preocupa que pueda hacer”, explicó Biden a los periodistas.

El Kremlin dijo el viernes que Putin buscaría garantías vinculantes que impidan la expansión de la OTAN a Ucrania durante la llamada con Biden. Pero Biden trató de rechazar la demanda.

“No acepto la línea roja de nadie”, dijo Biden.

Invasión en enero

Mientras tanto, los funcionarios ucranianos también advirtieron que Rusia podría invadir el país el próximo mes. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, aseguró a los legisladores el viernes que el número de tropas rusas cerca de Ucrania y en la Crimea anexa a Rusia se estima en 94.300, advirtiendo que es posible una “escalada a gran escala” en enero. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos estiman que hay más de 70.000 soldados desplegados cerca de la frontera, según un documento de inteligencia no clasificado obtenido el viernes por The Associated Press.

Conflicto Ucrania FOTO: Teresa Gallardo

Las conclusiones de los servicios de inteligencia fueron publicadas por primera vez por “The Washington Post”.

¿Llamada entre Putin y Biden?

Hay indicios de que la Casa Blanca y el Kremlin están cerca de concertar una conversación la próxima semana entre Biden y Putin. El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, explicó a los periodistas el viernes que se han hecho arreglos para una llamada entre Putin y Biden en los próximos días, añadiendo que la fecha se anunciará después de que Moscú y Washington ultimen los detalles. Los rusos dicen que se ha acordado una fecha, pero declinaron decir cuándo.

Biden y el presidente ucraniano, Vlodimyr Zelenski, también han acordado provisionalmente mantener una llamada la próxima semana, según una persona cercana al presidente ucraniano que no estaba autorizada a hablar públicamente y que habló bajo condición de anonimato.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que los funcionarios de la Administración se han “comprometido con la posibilidad” de una llamada entre Biden y Putin. Los funcionarios de la Casa Blanca no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la esperada llamada de Zelenski.

“Sin duda sería una oportunidad para discutir nuestras serias preocupaciones sobre la retórica belicosa, sobre la acumulación militar que estamos viendo en la frontera de Ucrania”, explicó Psaki sobre una posible llamada Biden-Putin.

Biden no detalló qué acciones estaba sopesando. Pero el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que se reunió el jueves con el secretario de Estado Antony Blinken en Suecia, dijo que Estados Unidos ha amenazado con nuevas sanciones. No detalló las posibles sanciones, pero sugirió que el esfuerzo no sería efectivo.

“Si llegan las nuevas “sanciones del infierno”, responderemos”, manifestó Lavrov. No podemos dejar de responder”.

Psaki informó de que la Administración buscaría coordinarse con los aliados europeos si avanzaba con las sanciones. Señaló que los amargos recuerdos de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, la península del Mar Negro que había estado bajo el control de Ucrania desde 1954, están presentes en la mente de la Casa Blanca al considerar el camino a seguir.

“Sabemos lo que Putin es capaz”

“Sabemos lo que el Presidente Putin ha hecho en el pasado”, indicó Psaki. “Vemos que está poniendo en marcha la capacidad de actuar en poco tiempo”.

Durante la reunión entre Blinken y Lavrov se pusieron de manifiesto profundas diferencias, ya que el funcionario ruso acusó a Occidente de “jugar con fuego” al negar a Rusia la posibilidad de intervenir en cualquier nueva expansión de la OTAN en los países de la antigua Unión Soviética. Zelenski ha presionado para que Ucrania se una a la alianza, que mantiene la promesa de adhesión pero no ha establecido un calendario.

Blinken dijo esta semana que Estados Unidos ha “dejado claro al Kremlin que responderemos con determinación, incluso con una serie de medidas económicas de gran impacto que nos hemos abstenido de utilizar en el pasado”.

¿Exclusión del sistema financiero mundial?

No detalló qué sanciones se están sopesando, pero una de ellas podría ser la exclusión de Rusia del sistema de pagos internacionales SWIFT. El Parlamento Europeo aprobó en abril una resolución no vinculante para excluir a Rusia del sistema SWIFT (Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales) si sus tropas entran en Ucrania.

Esta medida supondría el bloqueo de las empresas rusas del sistema financiero mundial. Al parecer, los aliados occidentales consideraron esa medida en 2014 y 2015, durante anteriores escaladas de tensiones por parte de Rusia en relación con Ucrania.

El entonces primer ministro ruso, Dimitri Medvedev, aseveró que equivaldría a “una declaración de guerra”.

Pero algunos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos dicen que Putin también podría estar buscando atención y concesiones de Biden y otros líderes occidentales, utilizando la escalada militar para forzar a Rusia a volver a tener un papel central en los asuntos mundiales como lo tuvo en los días de la Unión Soviética.

``Sienten una gran envidia por el estatus de superpotencia y... la paridad con Estados Unidos que existía durante la Guerra Fría. De eso se trata”, explicó John Herbst, ex embajador de Estados Unidos en Ucrania.

Una invasión es posible, pero lo más probable es que “provoquen una crisis, obtengan concesiones de nosotros y luego reduzcan la crisis”. “¿No es así? Y ese, creo, es probablemente su objetivo”, dijo Herbst el viernes.