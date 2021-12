Relata su agonía atrapado en una grieta de un glaciar: “Estoy tan enojado conmigo, soy un tonto”

“Cuando me encontraron, estaba al borde de la muerte por hipotermia”. Rotundo y directo. Así es el mensaje que el joven israelí Eitan Shaked, de 23 años, lanzó a sus seguidores tras ser salvado in extremis de una muerte lenta y segura, atrapado en el glaciar Ojo del Albino, en Tierra del Fuego (Argentina). El joven viajero había caído por una grieta de diez metros. El impacto le produjo varias fracturas y un profunda corte con hemorragia en el párpado del ojo. “Quien realmente me conoce sabe que no me gusta filosofar en las redes sociales y prefiero escribir cosas cortas. El miércoles pasado fui de viaje a Ushuaia y caí unos 10 metros. Esperé el rescate 24 horas, desconectado, sin agua y sin comida, y también me rompí la pelvis y el codo con muchos golpes secos”. Solo la buena suerte permitió que pasado ese tiempo un guía de montaña detectara señales de vida en el lugar y encontrara Eitán visiblemente herido y a punto de perecer.

Un rescate se llevó a cabo en #Ushuaia, gracias a que un guía de turismo escuchó los gritos de auxilio de Eitan Shaked, un turista israelí de 23 años, que había llevaba atrapado 24hs en un glaciar 😱 Más información 👉 https://t.co/AtYbqqWKjJ pic.twitter.com/bJ14TtxN7m — Minuto Neuquén (@MinutoNeuquen) December 13, 2021

“El hombre tenía un grado de hipotermia alarmante”, explicó el periódico La Nación de Argentina. Pese a estar malherido, el turista mantuvo la calma y la fe a la espera de que pudiera ser escuchado. Mientras tanto grabó un vídeo dramático. “Hola amigos, soy Eitan Shaked, tengo mi pasaporte encima, por favor contacten a mi madre, está en contactos como madre, la pueden llamar por WhatsApp, Facetime... por favor, hagan lo posible para contactarla”. En otra grabación explica, en hebreo, el alcance de sus lesiones: “Me caí, espero que mi ojo se arregle. Creo que me rompí la mano y el pie. No sé qué pasará, el ojo me duele mucho. Estoy tan enojado conmigo, soy un tonto”.

Eitán Shaked en el momento del rescate FOTO: Instagram Instagram

Eitán sobrevivió hidratándose con un chorro de agua helada que caía de la montaña y que le daba justo en la cara. Al lado tenía la mochila con unas galletas que decidió no comer para guardar en caso de que el rescate se alargara durante días.

Uno de los gritos de auxilio que lanzó Eitan fue escuchado por un guía de montaña: “Nos llevamos la desafortunada sorpresa de que estaba notoriamente lesionado, presentando laceraciones varias en el rostro y claros signos de fracturas en miembros inferiores y superiores, lo que fue suficiente información para aceptar la colaboración de la empresa privada para la evacuación del hombre lesionado”, informó después la Comisión de Auxilio y Rescate.

El mensaje de Eitan tras superar el trance fue muy elocuente. El joven israelí relató a sus seguidores que anteriormente ya se había asomado a la muerte al enfrentar un cáncer que finalmente superó. “Después de que me enfermé de cáncer hace unos años, lidiar con la muerte de cerca por segunda vez en la vida no es algo sencillo”. Tras agradecer a sus seres queridos y al equipo de rescate, el joven se despidió: “Siempre es divertido redescubrir lo buena que es la raza humana”.