Una mujer se hace millonaria después de demandar a su médico por “haber nacido”

Evie Toombes es una mujer de 20 años de Skegness, Reino Unido. Nacida con espina bífida, un tipo de defecto del tubo neural que afecta a su columna vertebral, su afección le genera daños en la médula espinal y los nervios. Como resultado, la mujer pasa algunos de sus días conectada a tubos las 24 horas del día y tiene que colocarse su propio catéter, bolsa de estoma, línea Hickman o TPN, ya que su columna no se forma ni se cierra como debería. La joven decidió denunciar al médico que decidió hacerla nacer y ahora, es millonaria.

La adolescente no ha permitido que esto le impida seguir con sus sueños y ha formado su carrera en salto de obstáculos, donde ha competido contra jinetes discapacitados (también no discapacitados). Así, la joven ha estado educando a los niños sobre enfermedades “raras e invisibles” y también trabaja en la Universidad de Nottingham.

Pero debido a su condición, también se ha enfrentado a muchas dificultades. Por ejemplo, muchos días se tenía que saltar clase e incluso le privaron de estudiar por acumular numerosas faltas de asistencias, aunque luego la escuela rectificó y le permitió terminar sus estudios.

La demanda resultó deberse a que, al nacer, no se recibió el asesoramiento adecuado, y el sanitario en cuestión, fue responsable de un “cargo de concepción incorrecta”. Los tribunales argumentaron que si la mujer no hubiera pospuesto quedar embarazada cuando lo hizo, habría tenido un bebé “normal y sano”, pero en su defensa, la madre de Evie argumentó que el médico no le dio importancia.