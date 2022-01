Fallece «Lissi», la abuela alemana de TikTok

La comunidad de la red social TikTok en Alemania llora la pérdida de Lisbeth Krömer, una nonagenaria que se había hecho famosa junto a su nieto Christian Krömer, de 27 años. El joven anuncio llorando su fallecimiento en dicha red el miércoles por la noche. Jugar a las cartas, cocinar pasteles o pasear fueron algunas de las actividades que ambos hacían juntos con mucho humor y compartían con sus seguidores, más de 1,6 millones. Ya a mediados de diciembre, el muchacho había explicado que su abuela tenía problemas de salud. Desde hacía años eran una pareja inseparable y Christian aseguró en la misiva que su abuela «se durmió en mis brazos». Al parecer, la mujer quiso permanecer hasta el final de sus días con su familia y no ser ingresada en el hospital. «Ahora se ha convertido en un ángel», aseguraba su nieto, que visitaba a su abuela de camino a la Universidad, según el diario local inFranken.de.

La que fuera con seguridad la abuela más famosa entre el público alemán más joven había cumplido 93 en julio y su fiesta fue objeto de un vídeo en Instagram, donde también tenía 342.000 seguidores. «Lissi», como la conocía la audiencia, inspiró a su nieto a publicar el libro: «¡Me da igual! La receta de la abuela para ser feliz».

El nieto ha asegurado en varias entrevistas que la idea original de grabar a su abuela fue la de compartir su humor con otras personas, pero más tarde se dio cuenta de que manteniendo estas cuentas activas podía pasar más tiempo con ella.

Miles de usuarios así como otros influencers y famosos lamentaron la muerte de la señora. Entre ellos, el moderador de televisión Frank Buschmann, en cuyo programa apareció Christian Krömer en 2020, que compartió una foto del libro del joven con el comentario: «Vuestra relación y unión me ha fascinado desde el principio! Erais tan espléndidos el uno para con el otro, algo que hoy en día no se ve a menudo». También la actriz Verónica Ferres dio el pésame al joven a través de un comentario en el que le aseguraba que piensa en él y en su familia. «Gracias a tu abuelita he vivido muchos momentos fantásticos». Ferres aseguró que no llegó a conocer a su propia abuela y que su madre hacía 21 anos que es un ángel: «Seguro que se lo está pasando bien con tu abuela allí arriba».

En una entrevista con el diario Exklusiv München de 2020, Krömer explicaba que la receta de su éxito se basaba en «ser uno mismo y no andar con poses», así como «hacer lo que a uno le gusta hacer». El nieto aseguraba entonces que pasaba unas tres horas diarias con su abuela. Comer, hacer las tareas de la casa, ir a la compra o a pasear y hacer algún vídeo eran las actividades cotidianas de ambos. La abuela no habría entendido nunca lo que era internet, «lo que más le importaba es que estuviéramos todos bien y sanos», explicaba.

Lisbeth no es la única mujer de edad muy avanzada activa en TikTok. Hace tan solo una semana fallecía la abuela del moderador de televisión Jörg Draegers, conocida como la «abuela Heddi», que acababa de cumplir 100 años.