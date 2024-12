El Kremlin tras sufrir un nuevo ataque con misiles ATACMS: "No quedará sin respuesta y se tomarán medidas apropiadas"

La Guerra de Ucrania continúa agudizándose con el intercambio de ataques perpetrados con misiles de largo y medio alcance. El último episodio registrado tuvo lugar el miércoles, alcanzando un aeródromo militar en la ciudad portuaria de Taganrog, en Rusia. Una acción que el Ministerio de Defensa del Kremlin ha advertido que va a ser respondida.

Según recoge EFE, Kiev lanzó hasta seis misiles ATACMS de fabricación estadounidense, sin embargo, dos fueron derribados, y los otros cuatro desviados por sistemas de lucha radioeléctrica. Desde el Kremlin aseveran que la ofensiva provocó daños en al menos dos edificios, además de vehículos militares y civiles que se encontraban próximos a la zona. Como resultado de la caída de fragmentos de misiles, también se registraron víctimas entre el personal militar de las instalaciones.

El cuarto ataque con misiles ATACMS

Desde el Ministerio de Defensa ruso no tardaron en responder, recordando que el "ataque con armas occidentales de largo alcance no quedará sin respuesta y se tomarán medidas apropiadas". Medidas sobre las que ha vuelto a incidir este jueves uno de los portavoces del gobierno ruso, Dmitry Peskov, quien ha asegurado: "Me gustaría recordar la declaración absolutamente inequívoca y directa (...) hecha ayer donde se afirmó que claramente habría una respuesta". Peskov ha evitado ofrecer más detalles sobre los planes del Kremlin, indicando que "se producirá de la manera que se considere apropiada. Pero definitivamente se producirá".

El ataque acometido este miércoles con los ATACMS se trata del cuarto perpetrado contra territorio ruso, desde que Joe Biden diera luz verde a Ucrania pasa su uso, el pasado 17 de noviembre. Un gesto al que posteriormente se sumaron países como Reino Unido, y que abrió una nueva etapa en el conflicto, que está cerca de cumplir dos años. Dos días después, en concreto el 19 de diciembre, Kiev hizo uso por primera vez de los misiles, y el ataque fue respondido por Moscú con el nuevo misil balístico hipersónico Oréshnik, que alcanzó una fábrica militar Ucrania.

¿Cómo son los misiles Oreshnik?

Vladímir Putin reveló que el nuevo misil Oreshnik, puede alcanzar una velocidad de Mach 10, lo que equivale a unos tres kilómetros por segundo, convirtiéndolo así en indetectable para las defensas antiaéreas enemigas. El Oreshnik o Avellano, puede portar ojivas nucleares y cuenta con un mínimo de seis cabezas de guiado individual. El misil, de alcance medio, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.