Los expertos alertan del peligroso plato del “pollo soñoliento” que se ha hecho viral en las redes sociales

Los médicos han advertido a las personas que deben tener cuidado con la nueva y peligrosa tendencia que se ha hecho viral en las redes sociales desde que apareciera en TikTok. La moda “pollo somnoliento”, que hace que los usuarios preparen su propio estofado como remedio para la gripe o el coronavirus.

La práctica consistirían en bañar el pollo en algún jarabe para curar estas enfermedades, como si se tratara de aceite o sin contar la cantidad de líquido que se echa. Varios vídeos de la red social muestran a personas preparando el plato, algunos incluso usando cerca de la mitad de una botella de un medicamento para su carne.

“Tiende a sacar lo peor en algunos casos, de ahí el enfoque darwinista de los antivacunas que obtienen su “investigación” médica de fuentes como Facebook e Instagram. El caso del pollo Nyquil no es diferente. La idea de saturar cualquier producto alimenticio en un medicamento creyendo que proporcionará algún beneficio para la salud novedoso o una cura no solo es estúpida, sino increíblemente peligrosa”, dijo el doctor Jeff Foster, en declaraciones a The Sun.

Algunos de los vídeos que se pueden ver en la red social muestran a personas hirviendo pollo crudo en medicamento, con la falsa creencia de que “puede ayudarte a superar una enfermedad rápidamente.