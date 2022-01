¿Qué fue de Sarah Palin, la abanderada del “Tea Party”?

Sarah Palin, ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2008 por el Partido Republicano y ex gobernadora de Alaska de 2006 a 2009, tiene un juicio pendiente con el “New York Times” tras la demanda que impuso contra el rotativo estadounidense por difamación. El caso, previsto para este lunes, tuvo que aplazarse finalmente al próximo 3 de febrero al dar Palin positivo por COVID-19.

“Será sobre mi cadáver que me obliguen a vacunarme. No lo voy a hacer”, manifestó recientemente durante un discurso en Arizona. Pero la republicana no sólo no está vacunada sino que además, a pesar de la obligatoriedad de tener que presentar la pauta de vacunación completa para cenar en Nueva York, pudo disfrutar de un conocido restaurante de Manhattan en vísperas a su litigio.

La ex gobernadora, que ahora tiene 57 años, ha sembrado la polémica sobre la falta de regulación a la hora de hacer cumplir las mandatos y restricciones por la pandemia, demostrando que algunas personas pueden valerse de sus propias influencias para quedar exentas del cumplimiento de dichas restricciones.

El dueño del restaurante en cuestión, situado en el emblemático Upper East Side neoyorkino, prometió llegar al fondo del asunto para averiguar qué había sucedido y reconoció haber “cometido un gran error” al no comprobar el estado de vacunación de Palin, siendo obligatorio para poder consumir bebida y comida en cualquier bar, restaurante y ocio nocturno de la Gran Manzana.

Sarah Palin, que ya se había contagiado de coronavirus con anterioridad, ha alimentado el discurso de rechazo contra las inoculaciones, cuando las muertes por COVID-19 en Estados Unidos alcanzan las 870.000 víctimas mortales y, en la actualidad, superan los 71 millones de casos de contagio.

Habiéndose de someter ahora a cuarentena, el juicio de Nueva York se celebrará cuando Palin supere el coronavirus.

La demanda, que data de 2017, hace alusión a la publicación del diario a través de un editorial que aludía a un tiroteo de 2011 en el que murieron seis personas y la entonces congresista demócrata, Gabby Giffords, resultó gravemente herida.

El New York Times vinculó ese suceso con un mapa que había sido distribuido por el equipo de campaña electoral de la republicana señalando varios distritos, entre ellos los de Giffords, como puntos de mira. A pesar de la rectificación del diario, días después, Palin emprendió acciones legales para obtener una compensación económica alegando que el periódico actuó de “mala fe”.