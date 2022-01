Sarah Palin da positivo antes de su juicio contra “The New York Times”

Sarah Palin, candidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2008 y ex gobernadora de Alaska, ha dado positivo en la prueba del coronavirus, cuando se disponía a ir a juicio contra “The New York Times”, al que acusaba de difamación.

El resultado positivo de Sarah Palin fue anunciado el lunes por el juez de distrito de Estados Unidos Jed Rakoff en Manhattan, que preside el caso. Rakoff indicó que “por supuesto que no está vacunada”, refiriéndose a Palin.

Rakoff aseguró que el resultado positivo de Sarah Palin procedía de una prueba realizada en casa cuya fiabilidad era menor que la de las pruebas administradas en el juzgado y requeridas para el juicio.

Dijo que Palin se someterá a una nueva prueba el lunes por la mañana, y que los resultados determinarán si el juicio puede continuar el mismo día o se retrasará.

Palin, de 57 años, ha acusado al Times y a su antiguo editor de la página editorial, James Bennet, de dañar su reputación en un editorial del 14 de junio de 2017 en el que se la relacionaba con un tiroteo masivo en 2011 en Arizona en el que murieron seis personas y resultó herida la representante estadounidense Gabby Giffords.

La ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, apoyó al entonces candidato Donald Trump en un acto de 2016 en Florida FOTO: Steve Nesius REUTERS

El editorial, titulado “America’s Lethal Politics” (La política letal de Estados Unidos), se publicó después de un tiroteo en un entrenamiento de béisbol en Alexandria (Virginia) en el que resultó herido el representante estadounidense Steve Scalise, un importante republicano de Luisiana.

Decía que “el vínculo con la incitación política era claro” entre el tiroteo de 2011 y un mapa distribuido por el comité de acción política de Sarah Palin en el que se ponía a 20 demócratas, incluida Giffords, bajo “estilizadas cruces”.

El Times corrigió rápidamente el editorial, diciendo que afirmaba erróneamente que la retórica política y el tiroteo de 2011 estaban relacionados, y Bennet ha dicho que no pretendía culpar a Sarah Palin.

Pero Palin aseveró que el material cuestionado se ajustaba a la “narrativa preconcebida” de Bennet, y que éste tenía la suficiente experiencia para saber lo que significaban sus palabras.

Se espera que el juicio dure cinco días.