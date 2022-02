San Valentín sangriento: los crímenes más crueles y horribles que ocurrieron un 14 de febrero

San Valentín es un día en el que las parejas de todo el mundo se demuestran su amor con regalos y citas románticas para celebrar el Día de los Enamorados. No obstante, también han tenido lugar accidentes o asesinatos que han acabado con un final desagradable.

Noticias relacionadas Sucesos. Encuentran en la tumba de un caballo el cadáver de una famosa modelo que desapareció hace diez años

Era el año 2001 cuando el cirujano John Hamilton “encontró” a su esposa muerta y con signos de haber sido agredida con dos de sus corbatas. Decidió acudir a comisaría y denunciar el caso, abatido después de hallar el cadáver del amor de su vida. Todo hacía pensar que él no había podido ser, pero el haber denunciado el hallazgo y ser su pareja sentimental le hacía ser el principal sospechoso, y la policía lo investigó.

Ambos estaban en un proceso de divorcio porque la víctima pensaba que Hamilton mantenía una relación con una stripper. Los agentes encontraron suficientes pruebas para condenarle, como restos de sangre y piel en su vehículo. Y finalmente, su coartada no le valió, siendo declarado culpable de homicidio.

Una de las más recientes que se recuerdan es el “error” que condenó la carrera del campeón paralímpico de atletismo Óscar Pistorius, quien disparó a su pareja el 14 de febrero de 2013. Según declaró a la policía y en el juicio, pensó que había entrado un intruso en su casa y disparó en defensa propia a través de la puerta, pero al otro lado se encontraba su pareja, Reeva Steenkamp. Fue declarado culpable de asesinato y condenado en 2017 a 13 años y cinco meses de cárcel.

Unos años antes, una pareja de novios, Jesse McBane y Patricia Mann, fueron a una fiesta de San Valentín para celebrar el 14 de febrero. Como cualquier pareja, optaron por hacer un plan juntos en el Día de los Enamorados. En este caso, la celebración era en un hospital y tuvo lugar un viernes, pero ellos siempre volvían a casa antes de la una de la madrugada.

No obstante, la mañana siguiente, los compañeros de Patricia se empezaron a preocupar. No lograban contactar con ella, pese a que era una estudiante de enfermería muy responsable. Su novio no parecía tener malas intenciones, pues daba lugar a que era un buen chico. Pese a ello, denunciaron su desaparición. Pero doce días más tarde, un topógrafo que trabajaba en un bosque cercano vio salir algo de un arbusto. Pero eran sus cuerpos, atados a un árbol con una cuerda estrangulando sus cuellos y estaban llenos de moretones por patadas, puñetazos y pisotones y con todas sus pertenencias en el lugar del crimen. A día de hoy, la investigación del caso continúa abierta y activa y sus fallecimientos siguen siendo un misterio.

En 2010, Stacey Schoek planificó el asesinato de su marido para cobrar su seguro de vida por 500.000 dólares, y para ello contrató a su entrenador personal para hacer el trabajo sucio. El 14 de febrero de aquel año, la pareja quedó en un parque para intercambiarse postales, pero cuando el marido llegó, se encontró con el entrenador, Results, que le mató e hizo desaparecer el cuerpo. Tanto Schoeck como Results fueron condenados tras la investigación.