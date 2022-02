En Ucrania se está dando el peor escenario posible: ¿Cuáles son las intenciones de Moscú?

El pasado viernes, 21 de enero, LA RAZÓN publicaba un artículo donde se detallaban los posibles escenarios que podrían darse en el actual conflicto entre Moscú y Kiev. Tristemente, ha ocurrido el peor de ellos: un ataque multifrontal a gran escala por parte de Rusia. En aquel momento, el director de Estudios de Seguridad Internacional del grupo de expertos londinense RUSI, Neil Melvin, alertaba de que “ese sería el escenario más costoso, tanto política como económicamente, y también en términos de vidas humanas”.

En la madrugada (hora española) el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciaba el comienzo de la operación militar en la región del Donbás para proteger a las personas “que han estado sufriendo abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años”.

Una foto proporcionada por el Servicio de Prensa del Presidente de Rusia muestra al presidente de Rusia, Vladimir Putin, mientras habla sobre la autorización de una operación militar especial en la región ucraniana de Donbass en Moscú, Rusia, el 24 de febrero de 2022 | Fuente: EFE FOTO: RUSSIAN PRESIDENT PRESS SERVICE EFE

Minutos después de la emisión del discurso del jefe del Kremlin, los vecinos de las principales ciudades del este de Ucrania empezaron a oír los bombardeos. Según informan las autoridades ucranianas, se registraron explosiones de artillería en algunas ciudades, como Berdyansk, Kramatorsk, Boryspil, Brovary, Gatny o Tarasivka. Aunque el Ministerio de Defensa de Rusia -por su parte- asegura que “las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan ciudades de Ucrania. No hay ninguna amenaza a la población pacífica”, señalo la Defensa rusa en un comunicado.

Asimismo, los misiles de largo alcance aprovecharon la debilidad de las defensas antimisilísticas de Ucrania, y centraron sus esfuerzos en las infraestructuras militares, aeropuertos y aeródromos de Ivano-Frankivsk, Jmelnitsky, Chernígov, Járkov, Kiev, Odesa, Nikolaev, Jerson y Kramatorsk. De esos objetivos rusos, el único que se encuentra en la región del Donbás es la ciudad de Kramatorsk, considerada la base militar ucraniana en la región de Donetsk.

“Según datos de inteligencia, las unidades y militares de las fuerzas armadas ucranianas abandonan masivamente sus posiciones” indicaban las autoridades de Defensa de Rusia, que recalcaban que los lugares donde las fuerzas ucranianas han depuesto las armas no son sometidos a ataques.

Vista de una explosión cerca de Dnipro, Ucrania, el 24 de febrero de 2022, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, autorizó una operación militar en el este de Ucrania | Fuente: Reuters FOTO: SOCIAL MEDIA VIA REUTERS

Mientras tanto, los soldados rusos entraban en territorio ucraniano cruzando la frontera oriental, cerca de Járkov. Y el asesor del Ministerio del Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, aseguró también que soldados rusos estarían desembarcando en la ciudad costera de Odesa, al suroeste de Ucrania. Donde se encuentra la base más importante de la flota ucraniana del Mar Negro y donde las autoridades regionales ucranianas han asegurado que ya han contabilizado 18 fallecidos en un ataque con misiles.

Como respuesta, el presidente Ucraniano, Volodimir Zelenski, ha llamado a todos los ciudadanos ucranianos a las armas, para que estén listos para defender el país del ataque ruso y para causar “las mayores pérdidas posibles al invasor”.

“Ucrania ha entrado en modo de defensa total. Cualquiera que esté listo y sea capaz de sostener un arma puede unirse a las Unidades de Defensa Territorial en su región”, anunció esta formación militar en su página de Facebook, al dar un listado de las direcciones de todos los centros de reclutamiento del país.

Unos soldados caminan delante de una tienda local, a 23 de febrero de 2022, en Chasiv Yar, Oblast de Donetsk (Ucrania) | Fuente: Diego Herrera / Europa Press FOTO: Diego Herrera Europa Press

¿Cuál sería el escenario más preocupante?

El pasado 12 de enero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, compareció ante la ONU para explicar cómo sería un -por aquel entonces hipotético- ataque ruso, de acuerdo con las informaciones que había recabado la inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido.

En aquel momento, se preveía que los ciberataques de Moscú sobre las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y bancos estatales, marcarían el comienzo de la ofensiva. De esta forma, podrían cortar las líneas de comunicación entre las unidades militares ucranianas.

Posteriormente, el escenario más probable de invasión implicaría un ataque simultáneo desde múltiples frentes, una maniobra conocida como “movimiento de pinza” o “doble envolvimiento”.

Los tanques rusos y las unidades mecanizadas cruzarían la frontera desde Rusia y avanzarían hacia Poltava y Kharkiv, rodeando las ciudades a medida que avanzan hacia el río Dnipro. En el enfoque descrito, el ejército ruso se haría cargo de la mayor parte del territorio ucraniano al este del río, que incluye alrededor del 50% de las fuerzas militares ucranianas, incluidas sus unidades más fuertes.

Las fuerzas terrestres avanzarían a lo largo de tres líneas desde Donbás, viajando hacia el este y sur hasta Crimea y tomando la costa a lo largo del Mar de Azov. Los tanques y vehículos militares podrían estar a las puertas de Kiev en los primeros dos días, y los helicópteros apoyarían el asalto desde Crimea. Por otro lado, unidades aéreas y terrestres crearían un puente terrestre a lo largo del Mar Negro.

Dos soldados, del ejército ucraniano, caminan por una antigua fábrica destruida por la guerra en la línea del frente de Donetsk (Ucrania) | Fuente: Diego Herrera / Europa Press FOTO: Diego Herrera Europa Press

Pero si las informaciones ofrecidas por Anton Gerashchenko son ciertas, y efectivamente se está produciendo un desembarco de los soldados rusos en Odesa, esto sería ”lo más preocupante de la estrategia de Moscú”, según alerta el almirante Ángel Tafalla a LA RAZÓN.

Y es que, era previsible que los esfuerzos militares se centrasen en atacar por la retaguardia a los soldados ucranianos que están luchando en el Donbás desde el año 2014, desde que se autoproclamaron las repúblicas de Donesk y Lugansk.

Sin embargo, la decisión de entrar por la ciudad costera de Odesa manifiesta una ambición mayor por parte de Moscú. Porque esta maniobra no solo podría tener el objetivo de aislar a Kiev de la costa, separando así a la capital de las fuerzas de la OTAN desplegadas en el Mar Negro; sino que también podría alentar a los nacionalistas rusos a considerar esta región como parte integral de las tierras históricas de Novoróssiya o la “Nueva Rusia” y podría permitir -incluso- la ocupación total del territorio.

Un soldado del ejército ucraniano observa al enemigo desde su posición en el frente de Donetsk | Fuente: Diego Herrera / Europa Press FOTO: Diego Herrera Europa Press

No obstante, esa es una posibilidad que Vladimir Putin ya había negado en su discurso, en el que aclaraba que el objetivo de la intervención era luchar por la “desmilitarización y la desnazificación de Ucrania”. Pero negaba mayores aspiraciones: “Nuestros planes no incluyen la ocupación de Ucrania. No obligaremos a nada a nade”.