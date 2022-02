“Alabado sea Alá”, proclaman los yihadistas tras conocer el ataque ruso a Ucrania

Alabado sea Alá (Dios)”, procl“aman los yihadistas en las redes sociales al conocer el ataque de las tropas rusas a Ucrania. Argumentan que ya se sabía que países europeos como Alemania y Francia no iban a brindar suficiente apoyo a Ucrania para ayudarla a disuadir una incursión rusa, porque comparten intereses económicos con Ucrania y con Rusia.

Un canal del Estado Islámico señaló: los gobiernos occidentales son demasiado débiles para ayudar a Ucrania y se burló de dichos gobiernos por su posición.

“Los gobiernos occidentales son gobiernos débiles y cuanto más se les pone a prueba, más debilidad muestran. Aquí está Ucrania pidiendo ayuda a los europeos, o, al menos para que se le permita unirse a la sucia OTAN, pero ellos no hacen nada para ayudar. Más bien, amenazan con sanciones económicas contra Rusia, lo que dañará a la propia Europa”.

El canal recuerda que las potencias europeas no hicieron nada en el pasado para evitar que Rusia tomara el control de Crimea: “Ucrania perdió parte de su territorio ayer, y anteriormente perdió Crimea, y Europa todavía está atada en lo que respecta a la rusos”.

El canal argumentó que “si los rusos inician una guerra contra Ucrania, los países europeos no participarán en esta guerra [.] Inventarán excusas para hacerse a un lado y enviar municiones a los ucranianos, pero no soldados”. Agregó que la OTAN no participará en tal guerra.

Por su parte, un canal pro Al Qaida en Telegram compartió una publicación de una agencia de noticias de la banda yihadista en el que se informaba de que la guerra entre Rusia y Ucrania “ha comenzado” y señalando que el presidente ruso Vladmir Putin ha enviado convoyes militares al este de Ucrania. Al comentar la publicación, el usuario celebró la noticia y escribió: “Alabado sea Allah”, informa Memri.

Un yihadista con sede en Gaza aseguró que Francia no confía en la OTAN liderada por Estados Unidos. Argumentó que Putin está envalentonado porque se da cuenta de que la posición de Europa con respecto a la crisis es “débil e incoherente”, y señaló que Francia no está dispuesta a unirse a una OTAN liderada por EE.UU. luego de la “derrota humillante en Afganistán”, mientras que Alemania no está dispuesta a oponerse a Rusia debido a sus intereses económicos mutuos.

“Putin se da cuenta de que la posición estadounidense y europea es débil e incoherente frente a la crisis de Ucrania, por lo que tomó la decisión de reconocer las repúblicas de Luhansk y Donetsk, lo que significa anexarlas oficialmente a la Federación Rusa. Apuesta así por su capacidad para neutralizar algunas potencias europeas, como Alemania, que comparte importantes intereses económicos con Rusia, y Francia, que no está entusiasmada con unirse a una OTAN dirigida por Estados Unidos y busca formar un ejército europeo conjunto, tras la humillante derrota de Estados Unidos en Afganistán .”

Afirmó que la renuencia de Francia a unirse a una OTAN dirigida por EE. UU. también se debe a su sentimiento de “traición” por parte de los estadounidenses tras el fiasco del acuerdo de submarino nuclear de Francia con Australia, que fue frustrado por EE.UU.

Además, que Estados Unidos y Occidente no harán nada más que emitir sanciones económicas contra Rusia; y que “la voz de la diplomacia, el racionalismo y la búsqueda de compromisos que impidan un deslizamiento hacia el abismo” pronto ganará la partida, ya que un conflicto a gran escala entre Rusia y la OTAN significaría “una tercera guerra mundial”.