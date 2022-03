El nuevo jefe del Estado Islámico es el hermano de Baghdadi

via REUTERS

FOTO: DEPARTMENT OF DEFENSE

El nuevo líder del Estado Islámico, cuyo nombramiento anunció el grupo el jueves, es hermano del que fuera el primer “califa” Abu Bakr al-Baghdadi, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas que citan los canales habituales la banda yihadista.

El sujeto se ha puesto el nombre Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi, según anunci el nuevo portavoz, Abu Mujahir, ya que el anterior, Abu Hamza, debió morir en la misma peración en la que falleció Ibrahim Hashimi, en una localidad de Siria, al suicidarse ante la presencia de tropas norteamericanas que iban a capturarle. Era entonces el “califa”.

El verdadero nombre del nuevo cabecilla es Juma Awad al-Badri, hermano mayor de Baghdadi. El Estado Isdlámico dijo que no haría pública la imagen ni la voz hasta que fuera el “momento conveniente”.

Badri ha estado siempre al lado de su hermano y conoce perfectamente el funcionamiento interno de la banda terrorista. Formaba parte del Consejo de la Shura, encargado de nombrar a los “califas”, entre otras funciones.

En el mensaje en el que se anunciaba su nombramiento, el portavoz pedía a los “musulmanes de todo el mundo que no se demoren en prometer lealtad al nuevo “califa”, ya que lo consideramos una de las personas pioneras y honestas... y no conocemos a ningún otro líder que gobierne según la sharia de Alá en lo que Alá ha otorgado. sobre él, [mientras] era un muyahid [también]”.

Al-Muhajir precisaba que el nombre real y la foto del nuevo líder no se darán a conocer por el momento, “habríamos revelado su nombre e imagen, pero habrá un momento adecuado para eso, ya que de momento no se puede”.

Exigía a los terroristas de de ISIS en todas las “wilayas” (territorios) de ISIS que continúen “siendo pacientes, firmes y temerosos de Alá. Estén preparados y atentos a medida que la guerra se vuelve más agresiva, que ahora es dirigida por un valiente nuevo caballero e imán que preparó leones furiosos para ella. Los infieles, politeístas y apóstatas no se regocijarán por la muerte de nuestros líderes e imanes, como nuestra sangre no será derramada y nuestro acero no será doblado”. Y agregaba: “en cuanto a Estados Unidos, el protector de la Cruz, incapaz de extinguir la luz de Alá, y cada vez que trata tan despiadadamente de matar a un líder de los musulmanes o uno de los muyahidines, anuncia el fin o el deterioro del Estado Islámico. El asunto de ver a nuestros líderes asesinados con valentía y desprecio ante la muerte termina pasando de desestabilizar las filas de los musulmanes y muyahidines a reforzando su fe y confianza. Esto es la mayor prueba de la veracidad de nuestra creencia y la corrección de nuestro camino”.

Al-Muhajir finalizaba la declaración incitando a los yihadistas a realizar más ataques terroristas, diciendo: “defiendan a los musulmanes debilitados dondequiera que estén, asegúrese de liberar a sus prisioneros, ya que esas son las órdenes del Profeta y la voluntad de Abu Ibrahim, como se atestigua en su acciones, no sus palabras. Te ordenamos estrictamente que vengues a tus líderes, hermanos y hermanas. Avanza hacia Ala matando y cortando las cabezas de sus enemigos. Sepa que la victoria viene con paciencia, y con cada impedimento viene la facilitación “.