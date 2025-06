Israel cierra sus embajadas: ¿exceso de prudencia o una pista de que lo peor está por llegar?

El Ministerio de Exteriores de Israel ha dado la orden de cerrar sus embajadas en todo el mundo tras la escalada militar con Irán. La medida viene acompañada de la recomendación a sus ciudadanos en el extranjero de "permanecer alerta y no mostrar símbolos judíos o israelíes en lugares públicos".

Según el anuncio oficial recogido por el diario The Times of Israel, “las misiones israelíes en todo el mundo estarán cerradas y no se proporcionarán servicios consulares”. La medida tiene dos lecturas: o es un gesto de prudencia motivado entre otras cosas por el reciente atentado contra miembros de la embajada israelí en Washington, o es una pista de que el gobierno se prepara para una ofensiva a gran escala contra Irán de la que el ataque de este viernes sería solo el principio.

Asimismo, el Ministerio de Exterioeres ha recomendado a todos los israelíes en el extranjero que completaran una encuesta para actualizar al ministerio sobre su ubicación y situación.

El Ministerio proporcionó un formulario similar tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 para coordinar el regreso de los reservistas y organizar vuelos de rescate en caso necesario. No se especificó la duración del cierre de las embajadas. Una persona que contestó el teléfono en la embajada en Berlín no dio más detalles, según The Times of Israel.