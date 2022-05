Ucrania confisca al dueño de DIA activos por valor de 400 millones de euros

Las autoridades de Ucrania se han incautado de activos valorados en 12.400 millones de grivnas (400 millones de euros) pertenecientes al empresario ruso Mikhail Fridman, dueño de la cadena de supermercados DIA a través de su vehículo inversor LetterOne. La Fiscal General de Ucrania, Iryna Venediktova, ha explicado estas actuaciones por parte de las autoridades en un comunicado difundido a través de su página oficial de la red social Facebook.

Los activos incautados estaban custodiados por el banco Alfa-Bank. La Fiscal ha indicado que eran valores pertenecientes a empresas radicadas en Chipre y relacionadas con Fridman. Con anterioridad, las autoridades ucranianas ya le habían confiscado a Fridman 469 millones de grivnas (15 millones de euros), acusando al magnate ruso de que eran activos que iban a ser transferidos a Rusia.

La Fiscal General ha explicado que los movimientos de fondos comenzaron cerca de dos semanas antes de que iniciara la guerra y se han intensificado con el conflicto. Venediktova asegura que Fridman estaba usando Alfa-Bank y las empresas de Chipre para evadir sanciones.

Fridman pidió hace meses detener el conflicto de Rusia porque la guerra “nunca puede ser la respuesta”. Tras la decisión de la Unión Europea de sancionarle, Fridman decidió dejar su cargo de consejero en el vehículo inversor LetterOne, junto a su socio Petr Aven.

Posteriormente, ambos empresarios aceptaron congelar sus participaciones en dicha sociedad por lo que no cobrarán dividendos, no tendrán voto en calidad de accionistas y no podrán vender dichas acciones.