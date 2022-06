Un caza iraní F-14 como el que aparece en Top Gun se estrella cerca de Isfahan

Kieltämättä erikoinen ilmailu-uutinen: Grumman F-14 Tomcat syöksynyt maahan. Vaikka US Navy luopui käytöstä, Iran on onnistunut pitämään shaahin aikana ostamiaan koneita ilmassa. Nyt niitä on yksi vähemmän. Lentäjät käyttivät heittoistuinta. #turpo #avgeek https://t.co/V8YdYpPYKc