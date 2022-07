La extraña visita de Xi Jinping a Hong Kong “tras haber resucitado de las cenizas” 25 años después de su devolución a China

No hay razón para cambiar la fórmula de gobierno de “un país, dos sistemas” de Hong Kong. Así de rotundo se ha mostrado el presidente chino, Xi Jinping, en una visita extraña a esta ciudad, centro financiero mundial, para asistir al juramento del nuevo líder de la ciudad, John Lee. Xi llevaba casi tres años sin apenas viajes oficiales y sin salidas fuera de China, presumiblemente por la pandemia de la covid, pero el líder ha decidido viajar a esta ciudad con motivo del 25 aniversario del regreso de Hong Kong a soberanía china.

Reino Unido devolvió Hong Kong al dominio chino el 1 de julio de 1997, y Pekín prometió en ese momento una amplia autonomía, derechos individuales sin restricciones e independencia judicial al menos hasta 2047. Los críticos de China acusan a las autoridades de pisotear esas libertades con una ley de seguridad nacional impuesta por el régimen comunista en la ciudad en 2020 después de las protestas masivas a favor de la democracia el año anterior.

El presidente chino, Xi Jinping, habla al llegar a la terminal ferroviaria de alta velocidad de Hong Kong FOTO: Felix Wong EFE

El primer ministro británico, Boris Johnson, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijeron el jueves que China no cumplió con sus compromisos de entrega. China y Hong Kong rechazan las acusaciones y dicen que la ley “restauró el orden del caos” para que la ciudad pudiera prosperar. Xi ha afirmado que la fórmula de “un país, dos sistemas” tuvo éxito bajo la “jurisdicción integral” de China. “Para este tipo de sistema, no hay ninguna razón para cambiarlo. Debe mantenerse a largo plazo”, dijo Xi.

“Después de experimentar el viento y la lluvia, todos pueden sentir que Hong Kong no puede ser caótico y que no debe volver a serlo. El desarrollo de Hong Kong no puede retrasarse nuevamente y cualquier interferencia debe eliminarse”. Xi agregó que China apoyaría el papel de Hong Kong como centro financiero y comercial internacional.

Aeronaves del Government Flying Services despliegan las banderas de la República Popular China en Hong Kong FOTO: MIGUEL CANDELA EFE

En las ceremonias de juramento, todos los funcionarios, incluido Xi, usaron máscaras y no se dieron la mano. El ex oficial de policía Lee, sancionado por Washington por su papel en la implementación de la ley de seguridad, asume el poder cuando la ciudad enfrenta un éxodo de personas y talentos en medio de algunas de las restricciones de COVID-19 más duras del mundo.

Las autoridades desplegaron una enorme fuerza de seguridad, bloqueando las carreteras y el espacio aéreo alrededor del pintoresco puerto de Victoria, donde el último gobernador colonial, Chris Patten, entre lágrimas devolvió Hong Kong a China en una ceremonia empapada por la lluvia en 1997. Linternas rojas, banderas chinas y de Hong Kong y carteles que declaraban una “nueva era” de estabilidad decoraban distritos de toda la ciudad.

Xi no asistió a las ceremonias tradicionales de izamiento de la bandera el viernes, y los medios informaron que pasó la noche al otro lado de la frontera en Shenzhen después de llegar a Hong Kong el jueves. La visita de Xi a Hong Kong es la primera desde 2017, cuando prestó juramento a la líder saliente Carrie Lam y permaneció en la ciudad durante su viaje. Su paradero nocturno esta vez, y las razones por las que pudo haber elegido Shenzhen, no se han confirmado oficialmente.

Hong Kong registró más de 2.000 casos diarios de COVID el jueves, niveles que provocarían estrictas restricciones en cualquier ciudad del continente. China es el único entre los principales países que eligen eliminar los brotes tan pronto como ocurren, a toda costa.

Gran rejuvenecimiento

Algunos analistas ven la visita de Xi como una gira de victoria después de que Pekín reforzara su control sobre Hong Kong. Después de llegar a la ciudad el jueves, Xi dijo que la ciudad había superado sus desafíos y “resucitado de las cenizas”. “Lo que sucedió en los últimos 25 años ha demostrado que el futuro y el destino de Hong Kong deben estar en manos de los patriotas que llorarían con orgullo por ser chinos”, escribió el tabloide nacionalista Global Times. “El gran rejuvenecimiento de la nación china es irreversible y el mañana de Hong Kong será aún más brillante”.

El aniversario de la entrega de la ciudad a Pekín ha sido tradicionalmente escenario de rechazo, con marchas de miles de personas para expresar sus quejas por temas muy variados, desde los altísimos precios de la vivienda hasta el control de Pekín sobre la ciudad.

El 1 de julio de 2019, durante las protestas antigubernamentales, los manifestantes asaltaron y saquearon la legislatura de la ciudad. Las protestas han desaparecido esta vez, con los políticos opositores y los activistas por la democracia en la cárcel o en el autoexilio. “Es el final de una era, es el final de ‘un país, dos sistemas’”, dijo a Reuters el activista exiliado de Hong Kong, Samuel Chu, desde Oslo, Noruega. “Esta es una ciudad que ya no es reconocible”.