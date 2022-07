Ucrania ha lanzado una contraofensiva para recuperar Jersón, ocupada por las fuerzas rusas. Preguntamos al historiador David Marples por las claves de la guerra, que ya entra en su sexto mes. Marples, profesor de la Universidad de Alberta, y experto en Rusia, Ucrania y Bielorrusia, explica a LA RAZÓN que el presidente ruso, Vladimir Putin “no se detendrá ahora porque aún no ha asegurado todo el Donbás”, y es que el mandatario de Rusia “no está pensando en una guerra corta”.

¿Pueden las fuerzas ucranianas recuperar Jersón? ¿Qué supondría para el Gobierno de Kyiv?

Creo que los rusos están muy dispersos en varias zonas. En la región de Jersón, algunas ciudades y pueblos ya han sido abandonados, y ahora los ucranianos han rodeado a las unidades rusas en la capital del oblast. Algunos antiguos residentes de Jersón, ahora en el exilio, lo veían venir desde hace tiempo. La ciudad podría volver a estar bajo control ucraniano en un mes aproximadamente, lo que supondría un enorme impulso psicológico para el Gobierno ucraniano. No se sabe a dónde irán los ucranianos a partir de ahí. El movimiento más lógico sería consolidar territorio y ciudades fuera del Donbás. Se fortalecerán a medida que llegue más armamento pesado de los países de la OTAN.

Guerra Ucrania 25 de julio FOTO: T. Nieto

¿Ha aprendido por fin la comunidad internacional a tratar con Vladimir Putin? El viernes firmó un acuerdo internacional y el mismo sábado atacó Odesa, uno de los puertos del tratado...

No, no estoy convencido de que lo haya hecho. Siguen existiendo los que preferirían negociar, que no comprenden la realidad de que no tiene sentido negociar con Putin. Él no transige, o gana o pierde. La única política viable es una postura firme y la unidad del lado de Ucrania.

La guerra entra en su sexto mes. ¿Cuándo detendrá Putin la invasión? ¿Continuará hasta que caiga Zelenski?

Putin no se detendrá ahora porque aún no ha asegurado todo el Donbás. Si lo consigue, ocupando la ciudad de Slaviansk y algunos otros asentamientos, entonces, en teoría, podría intentar llegar a un acuerdo, con la esperanza de que las potencias occidentales acepten el control ruso de las dos provincias más orientales, Lugansk y Donetsk. Pero la retórica rusa sugiere que tiene la intención de ir más allá, restaurando lo que cree que pertenece legítimamente a Rusia, generalmente desde el período imperial. Esta es la postura final de Putin y no puede permitirse el lujo de retroceder. Los avances y los fracasos rusos son retratados de manera muy diferente en los medios rusos y tienen poco en común con los informes occidentales. No se ha informado de ningún fracaso. Los problemas de Rusia radican en su economía, como consecuencia de las sanciones, y en el alto nivel de bajas, que acabarán repercutiendo en la opinión pública. Por lo que puedo suponer, Putin no está pensando en una guerra corta, sino que está dispuesto a comprometerse hasta que la unidad occidental deplore o Ucrania se rinda (lo que es más importante que la caída de Zelenski).