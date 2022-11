Lo que Joe Biden le pedirá a Xi Jinping en su primer cara a cara en la cumbre del G-20

Será la primera vez que los líderes de las dos mayores potencias se ven cara a cara. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene ya claro lo que le dirá an Xi Jinping en la cumbre del G20 de Indonesia. En esta cita con las veinte mayores economías del mundo, el inquilino de la Casa Blanca aprovechará para explicar qué espera de Pekín y cuáles son las líneas rojas que el régimen comunista no puede pasar.

De momento, el mandatario estadounidense ha asegurado que no hará “concesiones fundamentales” en las conversaciones con su homólogo chino en la cumbre que se celebra entre los días 15 y 16 en la isla indonesia de Bali. “No estoy dispuesto a hacer ninguna concesión fundamental” en las conversaciones, ha afirmado el mandatario estadounidense, antes de remarcar que está “buscando la competencia, no el conflicto”.

Washington y Pekín aún tienen que confirmar formalmente que la reunión entre ambos mandatarios se llevará a cabo, pero se espera que tanto Biden como Xi asistan a la cumbre. “Lo que quiero hacer con él (el presidente chino) cuando hablemos es exponer expuestos son las líneas rojas de cada uno, entender lo que él cree que son los intereses nacionales críticos de China, lo que yo sé que son los intereses críticos de Estados Unidos, y determinar si entra o no en conflicto. Y si lo hacen, cómo resolverlo y cómo solucionarlo”, ha explicado Biden a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

¿Qué pasa con Taiwán?

El mandatario ha indicado también que espera discutir con Xi temas como Taiwán, así como “una serie de otros temas, incluyendo el comercio justo y las relaciones relativas a sus relaciones con otros países de la región”. Biden ha dicho públicamente varias veces como presidente que defendería a Taiwán si la isla es atacada por China. Sin embargo, tras estos comentarios, otros funcionarios de la administración han tratado de matizar al presidente diciendo que no reflejan un cambio en la política estadounidense. Durante años, la postura de Washington sobre la cuestión de la defensa de Taiwán ha sido de “ambigüedad estratégica”, es decir, no está claro si el Ejército estadounidense acudiría en ayuda de Taiwán en caso de un ataque de China.

El encuentro entre Biden y Xi en Indonesia marcará la primera reunión cara a cara desde que el dirigente estadounidense asumiera el cargo tras su victoria en las elecciones de 2020. Además, se enmarca en el contexto de debilitamiento de las relaciones entre Washington y Pekín, sobre todo desde las últimas tensiones en la región asiática tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla.

Los funcionarios estadounidenses han tratado de rebajar las expectativas y han subrayado que la conversación era necesaria para garantizar que la relación no se desvíe hacia el conflicto, informa Bloomberg.

Rusia no estará en el G-20

Quien no asistirá a la cumbre del G-20 será el presidente Vladimir Putin, no asistirá a la cumbre de líderes del G20, que se celebra entre los días 15 y 16 en la isla indonesia de Bali, contribución este jueves el gobierno indonesio.“Putin no estará presente porque avisó que enviará a su ministro de Relaciones Exteriores”, Serguéi Lavrov, indicó hoy a los medios Luhut Binsar Pandjaitan, ministro de Asuntos Marítimos e Inversiones además de director de Eventos Organizados bajo la Presidencia del G20.

Indonesia, país anfitrión este año del G20 (grupo de las veinte mayores economías industrializadas y en desarrollo), se ha esforzado para lograr un pleno en asistencia, y el presidente Joko Widodo se reunió con Putin el pasado junio en Moscú, tras visitar Kiev y entrevistarse también con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, para mediar entre ambos.

Aunque países como Estados Unidos han urgido a Indonesia -que no ha secundado sanciones contra Rusia pero sí ha condenado la invasión y la anexión de territorios- a que desinvitara a Putin, Jokowi la mantuvo hasta el final, extendiéndola también a Zelenski, con la esperanza de que ambos se reunieran en Bali. Según reveló hoy Luhut, el presidente indonesio conversó con Putin, en una fecha no precisada, y le expresó al mandatario ruso que “una buena comunicación puede reducir las tensiones entre Ucrania y Rusia”.