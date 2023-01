El Pentágono tiene 366 informes nuevos sobre ovnis en EEUU: no son extraterrestres, pero sí “una amenaza”

Estados Unidos ha recopilado 510 informes de objetos voladores no identificados, muchos de los cuales vuelan en un espacio aéreo militar sensible. Si bien no hay evidencia de extraterrestres, aún representan una amenaza, dijo el gobierno en un resumen del informe desclasificado publicado el jueves.

Con este informe, la comunidad militar y de inteligencia de EEUU tendrá mejores herramientas para descubrir qué son los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP), de dónde provienen y qué tipo de riesgos para la seguridad nacional podrían plantear. El aumento de los informes de UAP permite “más oportunidades para aplicar un análisis riguroso y resolver eventos”, sugiere el nuevo informe de 2022.

El año pasado, el Pentágono abrió una oficina, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, enfocada únicamente en recibir y analizar todos esos informes de fenómenos no identificados, muchos de los cuales han sido informados por pilotos militares. Trabaja con las agencias de inteligencia para evaluar más a fondo esos incidentes.

Los eventos “siguen ocurriendo en un espacio aéreo restringido o sensible, lo que destaca posibles preocupaciones por la seguridad del vuelo o la actividad de recopilación del adversario”, dijo la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en su informe de 2022.

La versión clasificada del informe aborda cuántos de esos objetos se encontraron cerca de lugares donde operan plantas de energía nuclear o se almacenan armas nucleares.

Los 510 objetos incluyen 144 objetos informados anteriormente y 366 informes nuevos. Tanto en los casos antiguos como en los nuevos, después del análisis, se ha determinado que la mayoría presenta “características poco notables” y podría caracterizarse como sistemas de aeronaves no tripuladas u objetos similares a globos, según el informe.

Pero la oficina también tiene la tarea de informar cualquier movimiento o informe de objetos que puedan indicar que un adversario potencial tiene una nueva tecnología o capacidad.

La oficina de anomalías del Pentágono también incluirá cualquier objeto no identificado que se mueva bajo el agua, en el aire o en el espacio, o algo que se mueva entre esos dominios, que podría representar una nueva amenaza.

ODNI dijo en su informe que los esfuerzos para eliminar el estigma de los informes y enfatizar que los objetos pueden representar una amenaza probablemente contribuyeron a los informes adicionales.

Esto quiere decir que en total, a agosto del 2022, el gobierno de EE.UU. tiene conocimiento de 510 avistamientos de ovnis, señala el documento. La mitad de estos objetos o fenómenos tienen características “ordinarias”, según la clasificación del Pentágono.

26 de estos encuentros u objetos registrados por los militares son atribuidos a drones, 163 a globos y seis a basura, detalla el texto.

En un comunicado sobre el informe, el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryeder, ha subrayado que la “seguridad” del personal y la “protección de las de EE.UU.” son “primordiales” para el gobierno. “Tomamos en serio los informes de incursiones en nuestro espacio designado, tierra, mar o espacios aéreos y examinamos cada uno”, ha recalcado.

Este nuevo informe llega menos de un mes después de que el Pentágono declara que no ha descubierto señales de vida alienígena en los encuentros que los militares han tenido con objetos o fenómenos aéreos no identificados.