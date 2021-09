El día que Uri Geller visitó una base militar secreta de la Nasa y vio restos de ovnis “que respiraban”

Uri Geller, de 74 años, tenía solo tres cuando en su Israel natal una luz brillante le golpeó y le otorgó poderes psíquicos. En ese momento comenzó a buscar respuestas sobre la existencia de vida en otros mundos.

Estos poderes psíquicos hicieron que Geller aterrizara en España en 1975 para dejar atónitos a los más de 20 millones de españoles que vieron su actuación en “Directísimo”, el programa presentado por José María Íñigo y en el que logró partir una cuchara con su mente, sin calor para fundir el metal. E invitó a los telespectadores que lo hicieran con él, y muchos afirmaron que también lo lograron. Geller también logró reparar varios relojes que estaban rotos. Fue una noche para la historia de la televisión de nuestro país.

Esta presencia televisiva desató el furor de mucha gente, que acudió en masa a los estudios de Televisión Española para que Geller utilizara el poder de la mente para que les curara.

Estas apariciones televisivas lo convirtieron en un fenómeno social y generó mucho interés en la comunidad científica y, cómo no, a las autoridades norteamericanas, que quisieron comprobar hasta qué punto podía manipular cosas con la mente.

Tal y como ha confesado el propio Geller, este interés del Gobierno norteamericano le sirvió para visitar en los años 70 una base militar secreta de la Nasa, en la que, según dice, confirmó sus sospechas sobre la existencia de vida extraterrestre. Según publica el diario británico “Daily Star”, el mentalista indicó que el gobierno de Estados Unidos le trasladó a una base militar secreta y le mostraron artefactos extraterrestres que “respiraban”. Geller dijo que “se quedó boquiabierto” cuando vio los objetos procedentes de otro que “parecían estar vivos”.

El “doblador de cucharas” dijo que “el lugar es un secreto celosamente guardado” y que acudió acompañado del reconocido ingeniero alemán de la Nasa Wernher von Braun. “El gobierno de los Estados Unidos me llevó a un laboratorio. Me mostraron un trozo de metal y puse mi mano sobre él. Claramente no era un objeto de nuestro planeta sino una parte de un OVNI estrellado. Un soldado abrió la puerta, llevaba un abrigo naranja con la insignia de la NASA, abrió la enorme puerta de una nevera y me quedé boquiabierto. Había un montón de trozos de ovnis y en ese momento confirmé lo que llevaba tiempo intentando confirmar, la existencia extraterrestre”, afirmó.

Uno de los momentos estelares, con Uri Geller, que doblaba cucharas con la mente, en «Directísimo». Hoy se habría hecho viral

Geller dijo en la entrevista que todos los líderes mundiales están alertados y conocen estos datos que confirman la existencia de los ovnis pero considera que no lo han hecho público porque “la gente no está preparada para conocer la verdad”. “El Área 51, los ovnis... todo es verdad. Los principales líderes mundiales lo saben, pero el público no está preparado para la verdad, desafortunadamente. El gobierno de Estados Unidos sabe mucho más de lo que dice”.

El afamado mentalista no desveló el lugar en el que está ubicada la base militar secreta pero sí indicó que Lamb, una isla escocesa desierta, tiene visitas de forma regular de objetos desconocidos.

OVNI FOTO: La Razón La Razón

En cuanto a su experiencia personal, indicó que ha tenido varias experiencias con platillos volantes y que no ha sido el único porque personalidades como John Lennon o Muhammed Ali le confesaron que ellos también habían visto OVNIs con sus propios ojos. “No sé si son extraterrestres o no, pero ciertamente está ocurriendo algo espeluznante”, concluyó.

La posibilidad de que exista vida más allá de nuestro sistema solar ha vuelto a los titulares de los medios de comunicación después de que el gobierno norteamericano hiciera público a principios de año un informe sobre objetos voladores no identificados.

En la documentación del Pentágono queda claro que ha habido 144 incidentes con OVNIs desde 2004 y sólo uno de ellos ha logrado ser explicado. De hecho, el informe deja la puerta abierta a la existencia de que los objetos detectados sean extraterrestres.