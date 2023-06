El adiós a Berlusconi

Vivir. Vivir para amar la vida. Vivir y desear una vida plena. Vivir y desear que la vida sea buena por ella misma y para las buenas personas. Vivir y entender la vida como una ocasión para que den frutos los talentos. Vivir y aceptar los retos de la vida. Vivir y atravesar los momentos difíciles de la vida. Vivir y resistir a no dejarse caer en los malos momentos y creer siempre que hay una esperanza de vencer, de recuperar, de vida. Vivir y desear una vida que no termine y tener coraje, confianza y creer que haya siempre una salida también del valle más oscuro… Esta es parte de la homilía que el Arzobispo de Milán Mario Delpini pronunció durante el funeral de uno de los hombres que ha marcado Italia para lo bueno y para lo malo. Y no sólo se refirió a la fuerza y al empeño que el cavaliere tuvo en su vida, también hubo palabras para el hombre de negocios: “Cuando un hombre, es un hombre de negocios, lógicamente busca hacer negocios. Por lo que tiene que tener clientes y también competencia. Tiene momento de éxitos y momentos de fracasos. Se arriesga con negocios especulativos. Ve a los números pero no a los criterios. Debe hacer negocios. No se puede fiar de los otros porque ellos tampoco de fían de él. Un hombre de negocios debe de hacer negocios. Cuando se trata de un político, lógicamente busca vencer. Tanto a los que le siguen como a los que se oponen. Hay quien lo exalta y otros que no lo pueden soportar. Un hombre político es siempre un hombre solo de una parte. Cuando un hombre es un personaje está siempre en escena. Tiene animadores y detractores. Hay quien le aplaude y otro que le detesta. Silvio Berlusconi ha sido un hombre político, de negocios y un personaje con mucha notoriedad” aseguró el arzobispo de Milán.

Las homilías suelen ser largas y con tono sereno, pero en esta ocasión, Delpini, el arzobispo de Milán, pronunció una homilía corta y utilizó un lenguaje y un registro que transmitía eso que Berlusconi fue: Fuerza, ánimo, caminar siempre adelante, no te desanimes, siempre hay algo bueno que contar…

Funeral de Silvio Berlusconi en el Duomo de Milán Alicia Romay

Hoy Milán se sentía de otra manera, estaba silenciosa y triste a pesar de que la lluvia que se anunciaba nunca llegó. La piazza del Duomo es el lugar en donde suceden los grandes eventos, pero el que se celebró hoy fue diferente. Miles de personas de todo tipo acudieron a despedir a alguien que no se olvidará.

Al funeral asistieron todos los miembros del gobierno, así como el expresidente del Consejo Mario Draghi y Matteo Renzi, no faltaron miembros de los partidos políticos italianos, también tres jefes de estado Abdul Latif Rashid, el Emir de Catar Tamim bim Hamad Al Thani y el Capitán Regente de San Marino Alessandro Scarano y Adele Tonnini así como otros primeros ministros. 47 embajadores y 7 encargados de negocios exteriores. Caras conocidas, personal de Mediaset, otros del mundo del deporte y muchos más pertenecientes a la sociedad italiana. Más de dos mil personas entraron a la catedral para despedirlo mientras que la plaza estaba a su máximo cupo. Los seguidores del equipo de fútbol del Milán no pararon de aplaudir en la plaza y de gritar “Presidente, Presidente...”

El personaje

Una de tantas crónicas publicadas en estos días en los diarios italianos, contaba algo que ayuda a conocer cómo Berlusconi se animaba a él mismo. La fórmula era ésta, cada vez que salía a escena, que en esta ocasión le pillaron en Madrid y fue cuando estaba por iniciarse un interrogatorio en un hotel con el juez Baltasar Garzón, antes de salir al salón en donde le esperaban, se miró en un espejo que estaba justo antes de la entrada, recordando lo que alguna vez su tía le dijo: “ Silvio, si ninguno te dice que eres guapo y bravo, te lo tienes que decir tu mismo, y cada vez antes de salir a un escenario, reunión o lo que fuera, se miraba en el espejo y se decía: Che bravo che sono!

Los primeros titulares de la prensa italiana al conocer su fallecimiento.

ITALIA SIN BERLUSCONI, EL SUEÑO ITALIANO, EL PRIMER POPULISTA,¡ÉL HA GANADO!,LA REPÚBLICA BANANERA,ADIÓS SILVIO, ADIOS CAVALIERE, Autobiografía de una nación,

Muerto Silvio , Nunca existirá otro.

Silvio Berlusconi, el último caballero.

Era el hombre de las mil caras, de las mil pasiones, de los amores y desamores. Era único e irrepetible para lo bueno y para lo malo…

“Cuando salga la noticia de mi muerte, antes de pensar que es real, dejad pasar tres días” Silvio Berlusconi

En Italia todos coinciden que era un ser único, que despertaba fobias, pasiones, amores y odios, pero eso sí, todos opinan que a muchos les benefició dándoles empleo. El verdadero éxito de Berlusconi no fue fundar una televisión privada o un partido político que en tres meses se convirtió en el primero de Italia, esta fue solo una consecuencia porque como lo dice el escritor Aldo Cazzullo “ El verdadero éxito de Berlusconi fue que la mayoría de los italianos se identificaran con él” En 2001 venció en 61 colegios electorales en Sicilia, él era inmensamente rico y sin embargo se hizo con el voto de los más pobres.

Otro cronista del diario Il Messaggero comentaba que “Una vez se puede triunfar, pero sólo los más “bravos” lo consiguen varias veces”.

Pero no todo fue color de rosa en su vida, unos dicen que estuvo metido en 36 procesos judiciales otros calculan que fueron 86, ¡vaya usted a saber!. Él los calificaba como una persecución. Fue condenado solamente una vez a cuatro años de los cuales solo tres por fraude fiscal, de todos los demás fue absuelto.

Nos deja el corazón destrozado, eso es lo que sienten y dicen los empleados de Mediaset en Italia y recuerdan como Berlusconi llegaba a la sede y se sentaba con ellos a hablar como un empleado más. Para ellos era parte de su familia.

A Berlusconi no le gustaban los presentadores con barba en la televisión y se les acercaba y les decía ¿Por qué no te la cortas?

Así lo cuenta uno de los presentadores más famosos de la televisión RAI, la televisión italiana oficial y no pertenece al grupo Mediaset que Berlusconi creó.

La vitalidad de Berlusconi era famosísima, nadie se creía que fuera capaz de hacer tantas cosas a la vez y además llevarlas siempre al éxito

Tuvo 5 hijos y 17 nietos, era una persona super familiar.

Tiene una familia enorme y algunos son emprendedores como el padre.

¿Qué era Berlusconi para los italianos?

Lo he preguntado a todo tipo de personas: “Ha sido un hombre que ha marcado el país, construyó una ciudad futurística como fue Milano 2, un barrio residencial a las afueras de la ciudad que construyó en los años 70’s, lo definen como un “laboratorio político berluscoliano” Creó la televisión privada libre ( con un éxito comercial sin precedentes) Revolucionó la política italiana, dándole la mano a Bush y a Putin, después se metió con el fútbol llevándolos a los niveles más altos. Venía de una familia de clase media y finalmente creó un imperio.

A pesar de su riqueza era muy cercano y generoso pero eso sí muy snob. La gente normal lo ha amado con locura. Sus adversarios quisieron destruirlo políticamente pero él siempre salió adelante y con la cabeza alta según comentan en estos días los italianos.

Con él cambió mucho Italia, lo dicen todos y deja un sabor amargo por todo lo que tuvo que soportar y por todo lo que hizo.

Una abogada dice: ¡Personalmente creo que hombres tan prominentes para bien o para mal no son tantos en la historia de Italia!

Patrizia que tiene 73 años y es ama de casa y está jubilada comenta: Berlusconi fue el personaje que cabalgó por la escena política italiana durante casi 30 años cambiando totalmente la forma de hacer política. Inicialmente fue un emprendedor de la construcción con ideas innovadoras que lo hicieron crecer rápidamente. Por ejemplo, la televisión por cable ha sido adaptada para controlar los parques infantiles y las calles de Milano Due.

Nacido de los sueños de un hombre que vio más allá.

Desde el punto de vista humano era un hombre grande, generoso y leal sinceramente interesado en los demás que trataban de ayudar a quienes se le acercaban.

“Desafortunadamente, todo esto ha provocado envidia y resentimiento en sus oponentes políticos y detractores de todo tipo que sentían su excesivo poder como una amenaza“ comenta Patrizia y continúa: “Incluso en el extranjero tuvo la oportunidad de ser apreciado; para él las relaciones humanas cálidas y sinceras eran esenciales y tendía a hacerse amigo de los poderosos de la Tierra, logrando tejer alianzas y ganar simpatías increíbles”.

También habrá cometido sus errores, pero no para justificar la furia que tuvo que sufrir.sus mayores méritos fueron la empatía, la previsión, la tenacidad y la generosidad.

Y un humor vulgar… Umorismo goliardicotípicamente masculino ….con el que disolvió tensiones y disgustos comentan.

Desafortunadamente demasiadas cualidades que lo pusieron un paso por encima de aquellos que, siendo diferentes e inferiores, lo odiaban ...