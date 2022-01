El oscuro pasado del hombre que se sometió a un trasplante de corazón de cerdo: “Es un asesino”

David Bennet, de 57 años, fue la primera persona que se sometió a un trasplante de corazón de cerdo en el mundo. Investigadores y cirujanos cardiovasculares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, comunicaron a principios de semana que la operación fue un éxito.

Bennet tenía su corazón muy dañado, además de otras patologías que le privaban de conseguir un corazón nuevo de otra persona. El equipo médico le alertó de los riesgos a los que se sometía si se convertía en “conejillo de indias” de esta forma de trasplantar un órgano de animal a una persona. El corazón era de un cerdo modificado genéticamente, y la agencia FDA autorizó de emergencia este primer xenotrasplante, además de que Bennet estaba médicamente desahuciado. Él “no tenía nada que perder” y sabía que, de salir mal, tendría el mismo futuro que no intentarlo. Por fortuna para él, la operación fue un éxito.

“Era morir o hacer este trasplante. Quiero vivir. Sé que es un tiro en la oscuridad, pero es mi última opción”, dijo el paciente, según recoge el comunicado de la Universidad de Maryland.

Varios días después de este logro, su corazón sigue latiendo con normalidad en su tórax y no han aparecido signos de rechazo. Bennet puede seguir con su vida, aunque su oscuro pasado le persigue. una mujer llamada Leslie Shumaker Downey aseguró al programa Today de Radio 4 que Bennet fue condenado por apuñalar a su hermano Edward en 1988, el cual murió en 2007 “después de dos décadas de complicaciones médicas relacionadas con el ataque”.

El suceso estuvo relacionado con un ataque de celos, y Bennet apuñaló a Edward en la espalda repetidamente. Este fue declarado culpable de agresión y portar un arma oculta y fue sentenciado a 10 años de prisión, según la mujer, que afirmó que “no sabía lo del trasplante” y escuchó la noticia cuando se lo confirmó su hija. “Mi segunda hija me envió un mensaje instantáneo y dijo: ‘Mamá, este es el hombre que apuñaló al tío Ed’. Luego leí la historia y me enfadé porque él había recibido el corazón”, aseveró.

“Están poniendo a Bennett en las historias, retratándolo como un héroe y un pionero, pero no es nada de eso”, dijo. “Mi hermano sufrió durante 19 años y el resultado del ataque que recibió fue que toda mi familia sufrió”.

Los médicos dijeron que los delitos pasados no descalificaban a los pacientes para someterse a dichos procedimientos, concluyendo que es la obligación “solemne” de cualquier hospital brindar atención vital a cada paciente que entra por sus puertas en función de sus necesidades médicas. “Cualquier otro estándar de atención sentaría un precedente peligroso y violaría los valores éticos y morales que sustentan la obligación que los médicos y cuidadores tienen con todos los pacientes bajo su cuidado”, dijeron las autoridades médicas del centro de Estados Unidos a The New York Times.