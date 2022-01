Le niegan un trasplante de corazón urgente a un hombre tras rechazar ponerse la vacuna contra el coronavirus

Un hombre de 31 años que rechazó ponerse la vacuna contra el coronavirus fue eliminado de la lista de trasplantes de corazón en un hospital de Boston, Estados Unidos, como “castigo” por no querer vacunarse.

El padre de la víctima, David Ferguson, dijo que su hijo está “luchando por su vida en el hospital” y que necesitaba “desesperadamente” ese trasplante, pero que el centro, Brigham and Women’s Hospital, le había negado “Es un poco en contra de sus principios básicos, él no cree en eso. Es una política que están aplicando y, como no recibirá la inyección, lo sacaron de la lista de trasplante de corazón”, dijo David a CBS Boston.

El hombre, que se encuentra “al borde de la muerte” -tal y como indica su familia- tiene dos hijos y espera un tercero con su pareja, Heather, según una página de GoFundMe creada para él para que le vuelvan a incluir en la lista para el trasplante de corazón en este hospital o en cualquier otro.

El Brigham and Women’s Hospital dijo que los estudios había demostrado que los receptores de trasplantes tenían un riesgo mucho mayor de morar a causa de la covid-19.“Hacemos todo lo posible para garantizar que un paciente que recibe un órgano trasplantado tenga la mayor posibilidad de supervivencia”, dijo un portavoz a The New York Post.

El hospital requiere que los receptores reciban la vacuna contra el coronavirus como requisito para posibles trasplantes, ya sean o no de urgencia. La familia asegura que la atención por parte del centro, hasta ahora, había sido “excelente”, pero no pueden “ignorar” las creencias de Ferguson. El hombre ha estado hospitalizado desde noviembre, y tanto él como su pareja, no han podido trabajar desde que fue admitido para el trasplante.

Ferguson no es el primer paciente al que se le niega un trasplante debido a su estado de vacunación. En Colorado, Leilani Lutali fue eliminada de la lista de trasplantes de riñón en octubre porque la mujer y su donante no habían sido vacunadas.