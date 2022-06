Un preso mata a dos pedófilos con los que compartía celda “por ver programas para niños”

Jonathan Watson fue condenado a cadena perpetua por asesinato en Estados Unidos en el año 2009. Su “buena conducta” en prisión hizo que le llevaran al nivel dos en 2020 y lo pusieran otros dos presos, quienes estaban condenados por abusos sexuales a menores.

Watson no estaba satisfecho con el cambio. Él odiaba a los violadores y a los pedófilos, no podía soportar compartir celda con esas dos personas, y pidió que le sacaran de allí y le llevaran a otra, o al menos, que le devolvieran a una individual. Pero, pese a esa petición “urgente, para que no le dé una paliza a uno de estos tipos”, las autoridades no le escucharon.

Y cumplió su amenaza. El preso condenado a cadena perpetua en California mató a golpes a sus compañeros, David Bobb, de 48 años, y Graham De Luis-Conti, de 62 años.

Un día, Bobb estaba viendo programas de televisión para niños, como hacía siempre. A Watson no le gustaba. “¿Realmente vas a ver esto delante de todos nosotros?”. Cogió un bastón y lo golpeó hasta la muerte.

Tras el asesinato, se dirigía al guarda de la cárcel para entregarse, junto con el bastón utilizado, pero se cruzó con De Luis-Conti. Con el mismo palo, lo mató. “Pensé que simplemente le haría un favor a todos. Son verdaderos monstruo y volvería a hacerlo”, confesó, en una carta recogida por el diario The Mercury News.

“No podía dormir sin hacer lo que el instinto me decía. Estoy en una posición única donde tengo acceso a este tipo de personas y muy poco que perder. Estos individuos son la peor pesadilla de cualquier padre”.