El “miedo a Petro” moviliza a la derecha colombiana

El candidato de la alianza progresistas Pacto Histórico a las elecciones de Colombia que venció en la primera vuelta al obtener el 40,33% de los votos, Gustavo Petro, teme que las alianzas con la derecha tradicional del ingeniero ultraconservador y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quién obtuvo el 28,18% de los apoyos siendo la gran sorpresa de las elecciones, le hagan perder este domingo la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de Colombia. Pese a las polémicas protagonizadas por Hernández, la mayoría de las formaciones conservadoras colombianas se han unido en torno al empresario de 77 años por “el miedo a Petro”, que aspira a liderar un proyecto progresista tras décadas de gobiernos conservadores en Colombia.

La estrategia de Hernández centrada en las redes sociales consiguió convertirle en la gran sorpresa de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el pasado 29 de mayo. Hernández desbancó a los partidos de derecha tradicionales para después lograr su respaldo de cara a las elecciones para evitar la llegada del exguerrillero del Movimiento 19 de abril (M-19), un grupo de la guerrilla colombiana disuelto en 1990. Hernández ha protagonizado una campaña austera al recurrir a las redes sociales como principal herramienta para llegar a los colombianos. La politóloga de la Universidad Externado de Colombia, Angie K. González, detallaba los buenos datos de seguimiento de Hernández en sus redes sociales: “Hernández logró reunir a 400.000 personas conectadas en vivo: 30.000 en Facebook, 5.000 en Instagram, 2.000 en YouTube y el resto en Tik-Tok”, comentaba la académica en el debate televisivo El Espectador.

Pese a la gran sorpresa de su resultado en primera vuelta, la derecha tradicional ha asumido la derrota centrada en apoyar a Hernández para evitar la llegada de Petro a la Casa de Nariño. Pese a insistir en que su “única alianza es con el pueblo colombiano”, Hernández ha organizado reuniones con otras formaciones para lograr su respaldo en las urnas este domingo. El candadito conservador de Coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, tercero en la primera vuelta con el 23,91% de los sufragios, expresó su apoyo a Hernández poco después de la primera vuelta: “Hemos tomado una decisión. No queremos perder el país y no queremos poner en riesgo el futuro de Colombia. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y ha hecho, no le conviene a Colombia”.

Gutiérrez, como gran parte de la derecha colombiana, remarca los riesgos de un gobierno de Petro: “Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Consideramos que esa opción sería un peligro para el país”. Sergio Fajardo de la Coalición Centro Esperanza, cuatro en la primera vuelta con el 4,20% de los votos, ha insistido durante en una mesa de diálogo con Rodolfo Hernández. Mientras que antiguo aliado, Luis Gilberto Murillo, decidió sumarse a la campaña de Petro.

Petro trata de frenar los temores en torno a su figura y un gobierno de izquierdas en Colombia tras décadas de gobiernos conservadores: “Gobernaré con absoluto respeto a la Constitución”. Tras evidenciarse la falta de consenso sobre si apoyar a Petro o Hernández en el partido Centro

Esperanza, la decisión de los votantes de Fajardo de cara a la segunda vuelta se antoja clave para el futuro político de Colombia. Los votantes de John Milton, cuarto el pasado 29 de mayo con el 1,29%, y de Enrique Gómez, quién cosechó el 0,23%, se espera que voten por Hernández.

El respaldo casi unánime de la derecha tradicional a Hernández ha provocado que las encuentras pronostiquen un empate técnico este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Por tanto, el debate que al cierre de esta edición seguía intentando organizar este jueves el sistema de medios públicos RTVC puede ser decisivo para el futuro de Colombia.

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá este miércoles que obliga a los candidatos a debatir “en menos de 48 horas” ha agitado la recta final de la campaña de la segunda vuelta. Petro ha aceptado este jueves todas las condiciones del político y empresario ultraconservador, Rodolfo Hernández, para celebrar un debate este jueves: “Su desprecio a los millones de colombianos que tienen derecho a contrastar nuestros programas y soluciones es muy clarificador. Nos vemos en Bucaramanga, por supuesto”.

Las polémicas de Hernández le han obligado a matizar sus palaras o disculparse, como hizo este miércoles por estas palabras comparando a la Virgen María con trabajadoras sexuales: “Yo recibo a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo con ella, pero no les cambió el discurso”. El debate que organiza el sistema de medios públicos RTVC ha trastocado la estrategia de Hernández de apostar por las redes sociales para llegar a la Casa de Nariño. El miedo a Petro es su gran baza para convertirse en presidente de Colombia.