Muere un hombre en el metro después de que su chaqueta se atascara con la puerta de un vagón

Marcus Bryant, un hombre de Brooklyn, murió después de que su ropa se atascara en la puerta de un tren y, en base a ello, se resbalara en las vías, según dicen las autoridades de Nueva York, Estados Unidos.

La víctima, de 37 años, se bajaba en un tren Q en la estación de Avenue. Según explican testigos a medios locales, el hombre cayó a las vías después de que su chaqueta se atascara con la puerta del vagón. Acto seguido cayó a las vías.

El presidente de tránsito de la ciudad de Nueva York, Richard Davey, dijo a NBC Chicago que las puertas ya se habían cerrado cuando el pasajero, identificado por la policía como Marcus Bryant de Ocean Avenue, de alguna manera quedó atrapado entre el tren y la plataforma.

“Este no fue un incidente con la puerta”, enfatizó Davey. Dijo que hubo un testigo y que los empleados de la MTA fueron interrogados y sometidos a pruebas de drogas y alcohol, según el protocolo de la agencia, luego de lo sucedido. La investigación está en curso.

Según explica Daily News, un tren llegaba justo después de la caída del susodicho, pero, por fortuna, logró detenerse a tiempo. No obstante, aunque no fue atropellado por el tren, sufrió heridas mortales. El hombre fue llevado al Centro Médico Maimonides, pero no pudo ser salvado, según dijo la policía.