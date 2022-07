Nuevo lapsus de Biden: dice por error que tiene cáncer y la Casa Blanca lo desmiente

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encendió las alarmas este jueves con una de sus declaraciones. “Es por eso que yo, y muchas personas con las que crecí, tenemos cáncer”, dijo literalmente en un acto frente a una antigua central eléctrica de carbón en Massachusetts.

Biden da una rueda de prensa para comunicar que tiene COVID, se equivoca, y acaba diciendo que tiene cáncer. Ha tenido que hacer otro comunicado para desmentirlo.



No hay nadie al volante.pic.twitter.com/ymuBCF29wR — iBarbarellah®️ (@iBarbarellah) July 21, 2022

Biden anunció que tiene cáncer sin tenerlo. Un nuevo lapsus del mandatario que la Casa Blanca ha tenido que desmentir: en su día tuvo melanomas, de los que ya está recuperado, y su estado de salud ahora, dicen, es bueno.

No se trata de la única metedura de pata que ha protagonizado Biden. De hecho, hasta él mismo reconoció hace cuatro años que era una “máquina de pifias”. Lo cierto es que el presidente estadounidense arrastra un tartamudeo desde la infancia que a veces le dificulta el discurso.

Uno de los más señalados es el que indignó a muchos estadounidenses de origen indio. “En Delaware, el grupo de población que más está creciendo es el de los indios estadounidenses, que se mudan desde la India. No puedes ir a un 7-Eleven o a un Dunkin’ Donuts a no ser que tengas un ligero acento indio. No estoy de broma”, aseguró Biden a uno de sus simpatizantes en junio de 2006.

Los que se dieron por aludidos le acusaron de racismo y de reforzar estereotipos. Biden respondió que lo que pretendía era celebrar que los inmigrantes indios que llegaban a su estado ya no solo eran ricos, como los ingenieros o científicos, sino también otros de clase media, recoge la citada agencia.

Otro de los comentarios de este listado es el que pronunció al presentar a Obama durante un mitin con el entonces candidato presidencial demócrata en agosto de 2008 en Springfield (Illinois). “Un hombre al que estoy orgulloso de llamar mi amigo. Un hombre que será el próximo presidente de los Estados Unidos: ¡Barack América!”, expresó.

No obstante, la Casa Blanca ha informado de que Joe Biden ha dado positivo por covid-19 y tiene síntomas “muy leves” de la enfermedad. Biden, que tiene puesta la vacuna contra la enfermedad y también los dos refuerzos, ha comenzado un tratamiento con el antirretrovírico oral Paxlovid, permanecerá aislado en la Casa Blanca y seguirá trabajando.

Según el protocolo de la Casa Blanca, que va más allá de las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, en inglés), Biden continuará aislado hasta que dé negativo y no volverá a sus tareas de forma presencial hasta entonces.