Usuarios de Twitter acusan Musk de obligarles a seguir la cuenta de Trump

Varios usuarios de Twitter están lamentando que sus cuentas parezcan seguir al expresidente Donald Trump sin su conocimiento y en contra de su voluntad. La cuenta personal de Twitter de Trump se restableció oficialmente el sábado después de que el nuevo líder de la compañía, Elon Musk, realizó una encuesta sobre la posibilidad. Trump fue suspendido previamente de la plataforma de forma permanente bajo el liderazgo anterior de Twitter a raíz del ataque del 6 de enero en el Capitolio de los EE UU, por temor a que usara su cuenta para avivar más violencia.

Ahora, unos días después de que se restableciera la cuenta del expresidente, un puñado de usuarios notaron que ahora la están siguiendo, a pesar de que ellos mismos no lo hacen y no quieren hacerlo. Un ejemplo destacado fue Stephanie Winston Wolkoff, ex amiga y asesora principal de la ex primera dama Melania Trump y autora de las memorias reveladoras “Melania & Me”, quien acusó a Musk de obligarla a seguir la cuenta de Trump.

“NO sigo y NO seguiría a Donald J. Trump, pero ‘alguien’ [etiquetando a Elon Musk] lo agregó automáticamente a mis seguidores”, tuiteó Wolkoff el domingo por la mañana. “Mira si ahora lo estás siguiendo también”.

Christopher Bouzy, fundador y director ejecutivo de la empresa de análisis de redes sociales Bot Sentinel, también compartió una captura de pantalla que indica que su cuenta había seguido a Trump sin su consentimiento. “¿Cómo comencé a seguir a Trump?” Bouzy tuiteó. “Nunca seguí a Trump, y me acabo de enterar que lo estaba siguiendo”.

En respuesta a Bouzy, el estratega del Partido Demócrata, Adam Parkhomenko, indicó que lo mismo había sucedido con su cuenta. Una búsqueda de términos relevantes en Twitter muestra que varios usuarios mencionan el mismo problema. Algunos también han afirmado estar experimentando lo contrario, con sus cuentas dejando de seguir a Trump después de que eligieron comenzar a seguirlo. Si bien Twitter no ha emitido ninguna declaración, la prevalencia de las quejas en duelo relacionadas con la cuenta restablecida de Trump podría indicar que existen problemas técnicos generales en torno a ella.

A pesar de que se restableció el sábado, Trump, hasta el martes por la noche, no ha publicado nada desde su cuenta de Twitter. En cambio, ha seguido publicando en Truth Social, la red social dirigida a los conservadores que lanzó después de ser expulsado de Twitter.

La cuenta de Twitter de Trump tiene más de 87 millones de seguidores, mientras que su cuenta de Truth Social tiene solo alrededor de 4,5 millones. En un discurso en video dado para un grupo republicano judío durante el fin de semana, Trump dijo que no “ve ninguna razón” para volver a Twitter y afirmó que Truth Social estaba funcionando bien. A pesar de esto, también elogió a Musk, alegando que siempre le gustó, según el “Business Insider”.