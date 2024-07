La carta de un congresista a Biden: "En Normandía, por primera vez, pareció no reconocerme y en el debate me di cuenta de que era un problema profundo"

El presidente Biden ha amanecido hoy con un duro artículo del congresista Seth Moulton en el Boston Globe titulado: "Por qué Biden debería abandonar la carrera". Moulton arranca su artículo recordando sus inicios en política y cómo Biden hizo de mentor. Desde 2014 han mantenido una estrecha relación.

"Me invitaba a desayunar en casa del vicepresidente y me enseñaba cosas sobre el Congreso. A veces cogía el teléfono para comentar una entrevista en televisión. Cada vez que nos cruzábamos y le llamaba la atención, esbozaba esa gran sonrisa de Joe Biden y me decía lo contento que estaba de verme".

Dice que así ha sido la tónica de su relación hasta el pasado baile de Navidad en la Casa Blanca. La última vez que se vieron en los actos del 80 aniversario del Desembarco de Normandía algo había cambiado. "Por primera vez, no pareció reconocerme. Por supuesto, eso puede ocurrir cuando cualquiera envejece, pero al ver el desastroso debate de hace unas semanas, tengo que admitir que lo que vi en Normandía era parte de un problema más profundo".

"Fue una constatación aplastante, y no porque una persona que me importa pasara una mala noche, sino porque todo depende de la capacidad de Biden para derrotar a Donald Trump en noviembre". El congresista asegura que como la mayoría de los estadounidenses -el 65% se confiesa preocupado por su estado físico y mental- "ya no confío en que pueda hacerlo. El presidente debería retirarse de la carrera". Moulton repasa todos los logros de Biden durante su longeva carrera política para solicitarle de nuevo que dé un paso atrás y siga el ejemplo de otro presidente célebre George Washington.

"Se ha ganado un legado increíble, y por eso espero que siga los pasos de otro presidente que salvó nuestra República, George Washington, y sea recordado no solo por servir como nuestro comandante en jefe, sino también por entregarla". Y añade: "La cruda realidad es que todas las características que han hecho de Biden una fuerza incontenible -la energía, la vitalidad, el ingenio agudo y rasposo- están parpadeando".

El congresista termina su carta pidiendo a otros demócratas que alcen la voz "para decir la verdad sobre el presidente Biden antes de que sea demasiado tarde".

"Es una gran oportunidad para nuestro partido. Es una oportunidad para responder a la abrumadora mayoría de estadounidenses que no quieren quedarse atascados con los mismos dos candidatos que tuvimos en 2020".

Moulton recuerda una frase de los Marines: «No se trata de ti». Entiende que no es fácil tomar esta decisión de abandonar un trabajo que te apasiona." Pero no se trata de usted, señor Presidente. Se trata de nuestra mejor oportunidad de ganar unas elecciones contra un mentiroso narcisista y delincuente convicto".

"Esto es más grande que un presidente o un partido. Se trata de América".