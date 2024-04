"Comparecer ante la Justicia y a la vez hacer campaña es probablemente un gran problema para Trump"

- El juicio de Trump limitará su capacidad para viajar a los "estados bisagra" que determinarán el resultado de las elecciones. ¿Cree que el expresidente convencerá a los votantes indecisos de que es víctima del sistema judicial?

- El desafío que supone el tener que comparecer ante el tribunal a la vez que hacer campaña es probablemente el principal problema para Trump en estos momentos. En un juicio penal, el acusado tiene que estar allí todo el tiempo y el juicio puede durar seis semanas. Al menos parte de esto parece ser un error de sus abogados. Siguieron intentando retrasar el juicio (con la esperanza de retrasarlo después de las elecciones) y cuando eso fracasó, se quedaron atrapados en un juicio que ahora consumirá bastante tiempo de su campaña. De hecho, esta noche Trump perdió una recaudación de fondos en Dallas porque se encuentra atrapado en Nueva York.

En cuanto a apoyar a los votantes indecisos, ciertamente su objetivo es tratar de convencer a la gente de que su juicio es injusto. Claramente ha funcionado con los republicanos. Los independientes actualmente parecen estar indecisos. Encuestas recientes indican que sólo alrededor del 40% cree que es culpable en este caso, pero alrededor del 35% asegura que sería menos probable que apoyaría a Trump si fuera declarado culpable. La sensación general es que este caso no es tan interesante para los votantes. Se trata sobre todo de una cuestión de fraude financiero (aunque también se trata de una estrella del porno). Pero es bastante técnico y no estoy seguro de que una condena o absolución contribuya mucho a conmover a los votantes.

- Si el magnate neoyorquino es condenado, ¿en qué medida podría afectar sus posibilidades electorales y qué castigo podría recibir?

- Si es declarado culpable, el castigo será bastante severo. Ha sido acusado de 34 delitos graves, y cada uno de ellos conlleva una sentencia máxima de 4 años (presumiblemente, todos se cumplirían al mismo tiempo y no seguidos). La mayoría de los comentaristas piensan que es poco probable que vaya a la cárcel, sino que le impondrán algún tipo de multa. Si fuera condenado, aún sería elegible para postularse a presidente, aunque existe una pequeña posibilidad de que pueda estar dirigiendo una campaña desde la cárcel (esto en realidad sucedió una vez con un candidato de un tercer partido). No sé si una condena aquí movería a muchos votantes. En general, las opiniones de la gente sobre Trump son muy duras en este momento y no hay mucho que las cambie. Por otro lado, nunca hemos tenido un expresidente condenado por nada, por lo que podría resultar un shock mayor de lo previsto si pierde. Además, las encuestas en la carrera en este momento son muy ajustadas, por lo que incluso si solo un pequeño número de votantes se alejara de Trump, podría costarle la presidencia.

- ¿Es consciente Trump de que su destino ya no está en sus manos y que ahora depende de 12 ciudadanos anónimos a los que no podrá intimidar, persuadir ni politizar?

- No está claro cuál es el estado mental de Trump actualmente. Ha superado muchos envites a lo largo de su vida, pero las cosas ahora parecen estar derrumbándose a su alrededor (el veredicto civil de 450 millones de dólares en el caso de fraude inmobiliario puede haber sido una llamada de atención). Últimamente parece estar ciertamente enfadado en las redes sociales.

- ¿Está sujeto el expresidente de EE UU a las mismas leyes que cualquier otro ciudadano o está por encima de la ley?

- En este caso, como cuestión jurídica, sí, está sujeto a las mismas leyes. Hay algunas dudas sobre la inmunidad presidencial en los casos del asalto al Capitolio del 6 de enero y del fraude electoral en Georgia (aunque ambos parecen estar más allá del alcance de la autoridad legal del presidente). Pero todas las acciones para mantener el silencio tuvieron lugar antes de que él llegara a la Casa Blanca, por lo que es como cualquier otra persona. Sin embargo, en la práctica, los jueces han sido en gran medida indulgentes con él. Ha habido órdenes de silencio en varios casos (para evitar que intimide a los testigos y difame al personal del tribunal) que sigue violando. Cualquier otra persona habría pasado tiempo en la cárcel, pero hasta ahora no ha afrontado las consecuencias.

- ¿Cree que Trump está utilizando el juicio para alentar a sus seguidores y recaudar más dinero de ellos para enfrentarse a un Biden mucho mejor financiado?

- Ha tenido algo de suerte recaudando fondos a partir de su situación legal. Tuvo un par de días realmente importantes para recaudar fondos justo después de ser acusado. Su mensaje es básicamente que lo están tratando injustamente debido a la política, y la mejor manera de comunicárselo al Gobierno es enviando dinero. No estoy seguro de si esto funcionará a largo plazo. En algún momento, los donantes se quedarán sin fondos.