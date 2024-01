Donald Trump hoy tendrá que elegir entre el juicio al que de momento no ha faltado o el entierro de su suegra, la madre de Melania Trump

Por si fuera poco tener que elegir entre sus compromisos legales o electorales, hoy a Donald Trump se le suma una tercera variante personal, el entierro de su suegra, la madre de Melania Trump. Su equipo de abogados volvió a pedir ayer al juez que se aplazara unos días el proceso que se está celebrando en Nueva York por difamar a la escritora E. Jean Carroll para que el expresidente pueda pasar su duelo. El magistrado Lewis Kaplan se sigue negando, porque de hecho Trump no está obligado a asistir a la corte en este juicio por lo que el mismo puede continuar sin su presencia.

Como ya viene siendo costumbre en los procesos legales de Trump, el juez que lleva el caso le llamó ayer la atención al expresidente por su comportamiento en la sala. Esta vez por hablar demasiado alto. ¨Solo voy a pedirle al señor Trump que tenga especial cuidado de no hablar demasiado alto y que el jurado le escuche¨ cuando converse con sus abogados, le ha indicado el juez Lewis Kaplan. El aviso ha ocurrido después de que Shawn Crowley, uno de los abogados de la acusación, se quejara a Kaplan de que Trump había estado negando con la cabeza y dicho cosas en voz alta como ¨es falso¨ o ¨ya ha recuperado la memoria¨ durante el testimonio de la escritora en el juicio contra el exmandatario por difamarla. Crowley dice que sus palabras se podían escuchar dos filas delante y que fácilmente podían llegar a oídos de un jurado que debe permanecer objetivo.

La escritora y ex columnista E. Jean Carroll ha subido al estrado este miércoles para explicar al jurado cómo, según ella, Donald Trump arruinó su reputación al tacharla públicamente de mentirosa. La demandante niega que mintiera. Trump ¨dijo que inventé una acusación para vender libros, eso es mentira. Dijo que hice una acusación para publicidad, eso es mentira¨, ha dicho. La mujer, de 80 años, ha recordado su exitosa carrera profesional de 50 años de trabajo, que después de las acusaciones de Trump se ha visto manchada porque muchos la tachan de ¨mentirosa¨. Carroll también ha explicado al juez porqué incluyó al exlíder estadounidense en su libro llamado ¨¿Para Que Necesitamos a los Hombres? Una propuesta Modesta¨. Dijo que fue porque le sobrecogió escuchar el resto de los testimonios de mujeres, y pensó ¨Dios mío soy una hipócrita. Me estoy conteniendo¨, ¨si no lo hago ahora no lo haré nunca¨, por eso lo denunció. Además, asegura que ha tenido que tomar muchas precauciones por su seguridad debido a varios mensajes amenazantes anónimos, por eso ¨compré balas para el arma que había heredado de mi padre¨, le explicó al juez. Su abogada ha mostrado a los miembros del jurado los mensajes de acoso que ha recibido su clienta por acusar a Trump.

El juez Kaplan detuvo en algún momento la declaración de Carroll a petición de los abogados de Trump porque la escritora entró a describir los altercados sexuales que tuvieron lugar en la década de los 90 y el juez ya había dicho anteriormente que esos hechos no se iban a volver a juzgar (ya hubo un veredicto de un jurado sobre esos hechos el año pasado). Lo que se está decidiendo en la sala de la corte federal de Manhattan estos días es la cuantía que tiene abonar, si es que tiene que pagar alguna, Donald Trump a E. Jean Carroll por difamarla. La escritora pide una multa de $10 millones de dólares.

Esta semana el juez también ha dejado claro que, si Trump quiere declarar en este proceso, podría hacerlo el próximo lunes 22 de enero, el día antes de las primarias de New Hampshire. Le ha puesto condiciones para esa declaración, que pasan por no negar los delitos sexuales o tachar a Carroll de mentirosa. Habrá que ver si el espontáneo expresidente comulga con estos términos y lo escuchamos en la sala.