Un león marino escapa de un zoo de Nueva York durante las inundaciones

Una leona marina hembra, conocida como Sally, se escapó brevemente este viernes de su recinto en el Zoológico neoyorquino de Central Park, en Estados Unidos, nadando fuera de su piscina debido a las fuertes lluvias que asolaron la ciudad y han causado inundaciones. Los trabajadores han monitoreado los movimientos de Sally mientras exploraba el área alrededor del recinto antes de reunirse con los otros dos leones marinos del zoológico en la piscina, según declaró uno de los trabajadores que supervisa este recinto y lo ha recogido el periódico 'The New York Times'. Este mismo trabajador explicó que a las 15.00 horas (hora local) el agua del zoológico ya había bajado y todos los animales se encontraban en sus recintos. Durante las lluvias ningún miembro del personal ha estado en peligro y los cuatro zoológicos de la ciudad han sido cerrados para que pudieran centrarse en mantener seguros a los animales. Una testigo que trabaja en una oficina con vistas al zoológico ha explicado que el león marino errante ha sido una vista poco común. "Cuando llegamos a nuestra oficina, todo estaba bastante inundado", declaró, a lo que añadió que "lo vimos explorar alrededor del recinto y luego volver a entrar". Hasta la tarde del viernes, cayeron casi 20 centímetros de lluvia en el aeropuerto JFK, según el Servicio Meteorológico Nacional, convirtiéndose este día en el más lluvioso desde que comenzaron a llevarse registros allí en 1948. El servicio ha advertido de que la lluvia continuaría durante horas y de la amenaza de inundaciones continuas en autopistas, calles y pasos subterráneos. Sin embargo a pesar de que las lluvias han sido históricas no han dejado muertos.