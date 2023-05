El metro de Nueva York tiene nueva reina

Si usted es de los que se queja porque pasa muchas horas en el transporte público a lo largo del día, sepa que hay quien compite por un récord que implica no salir del metro de Nueva York en casi 24 horas. El desafío se llama ¨Subway Challenge¨ y el objetivo consiste en recorrer las 472 estaciones de metro de la ciudad en poco menos de 22 horas.

La Gran Manzana ya tiene ganadora, se llama Kate Jones y es una mujer norteamericana que ahora vive en Suiza. Pasará a la historia por recorrer las estaciones subterráneas de la ciudad el pasado 17 de abril en 22 horas, 14 minutos y 10 segundos, superando la marca anterior que estaba en 21 horas, 28 minutos y 14 segundos (hay que tener en cuenta que, aunque el tiempo sea más corto, este año Jones enfrentaba 3 estaciones más que se han sumado al sistema de trenes bajo tierra). Su logro ha sido certificado oficialmente por el Guinness World Record.

¨Quería resolver un problema que fuera interesante para mi cerebro, pero también algo que me hiciera moverme físicamente¨, ha explicado la ganadora al diario neoyorkino "Gothamist". Jones invirtió varios meses en estudiar, analizar y crear el plan perfecto para superar el reto. No olvidemos, que posiblemente uno de los peores desafíos en esta carrera a contrarreloj haya sido tener en cuenta también los retrasos de los trenes, algo bastante habitual en el sistema de transporte público de la Gran Manzana. Con este factor también contaron Jones y la amiga que le ayudó a planificar la ruta, una ingeniera experta en software ¨que trabaja en Google y me creó un cronograma, una base de datos, que me ayudaría a planificar un poco¨, explicaba Jones en su entrevista.

¨Fue uno de los viajes más largos de mi vida¨, bromeó la ganadora en un canal de televisión local. Y no mentía, hablamos de más de 1.070 km de vías de metro. Para dar fe de su victoria, ¨Guinness requiere un registro escrito a mano de cada vez que las puertas del vagón se abren y se cierran¨, ha explicado Jones, ¨tienes que tener una fotografía geolocalizada con fecha y hora de las 472 estaciones, un registro de testigos que confirmen que te vieron en el tren en ese momento específico, y debes usar una cámara corporal durante todo el proceso¨.

Jones no tuvo problema en acercarse al anterior ganador del récord (en 2016) para que le desvelara algunos buenos consejos, y Mathew Ahn, 25 años y abogado de profesión, tampoco se mostró reacio a ayudar a quien le podía quitar el trono. ¨Me dijo como mantenerme hidratada y concentrada en todo momento¨, ha asegurado Jones. El mismo Ahn explicaba en una entrevista algunas curiosidades de cómo él mismo logró su triunfo hace 7 años, ¨es una prueba de resistencia, no hay tiempo de descansar o dormir una siesta¨. El excampeón confesó que ese día era bastante largo y llevaba 5 barras de granola como ¨combustible¨ para mantenerse ágil.

Kate Jones además se ha convertido en la primera mujer en conseguir la mejor marca en los 57 años de historia que tiene reto. La hazaña no ha sido fácil ni ha salido a la primera, lo había intentado antes, en 2014 y 2015, además de otras dos veces este año, pero no había salido tan bien como el pasado abril. ¨Creo que a veces la gente piensa que es solo tener un buen plan¨, confesaba Jones, ¨pero en realidad, se trata de correr y estar alerta, despierto y atento durante 22 horas seguidas y ser capaz de tomar decisiones sobre la marcha si es necesario ajustar el plan¨. En otro gesto de deportividad en la competición, Matthew Ahn ha felicitado a su sustituta en el Guinness con un mensaje en su cuenta de Twitter: ¨es oficial: ya no soy el poseedor del récord mundial Guinness más reciente por el tiempo más rápido para visitar todas las estaciones de metro de Nueva York. ... Y no, no voy a intentarlo de nuevo. Me duele la rodilla mala de solo pensarlo. Después de todo, los récords están destinados a romperse”.