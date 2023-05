La "camisa para el metro", furor de TikTok y método contra el acoso en Nueva York

Durante estos meses, TikTok se ha llenado de vídeos de mujeres vistiéndose con la ya conocida "camisa del metro". Un método con el que las neoyorquinas luchan contra el acoso que viven día tras día en el metro de Nueva York.

Muchas adolescentes han narrado su historia a través de distintos vídeos en la plataforma de TikTok. Todas explicaban el mismo problema: se sentían observadas debido a la ropa que llevaban por otros usuarios del metro.

Triste pero cierto. La sociedad ha conseguido avanzar en muchos temas. Sin embargo, el acoso callejero que siguen viviendo miles de mujeres día a día es un hecho.

La denominada 'camisa para el metro' es una forma de taparse con ropa holgada ante las miradas indeseadas

Para acabar con estas miradas indiscretas, inapropiadas e indeseadas, las mujeres de Nueva York han encontrado un método: "la camisa del metro". Este truco se basa en llevar siempre consigo una camisa o camiseta larga y ancha. Es decir, ropa holgada. Así, cuando las mujeres van a coger el metro, encima de la ropa que lleven, se ponen esa prenda con la que taparán escotes o vestidos para así ahuyentar las miradas de otros usuarios.

Una práctica que han empezado a hacerla muchas más mujeres con la llegada del buen tiempo y pese a las altas temperaturas. Pues en Nueva York ya se están registrando diariamente entre 25º y 30º de media. Sin embargo, las mujeres estarán obligadas a seguir tapándose cuando entren al metro si quieren evitar este tipo de acoso callejero.

Así lo explica una de las usuarias que ha compartido su vídeo en TikTok: "Si llevas ropa mona y vas a coger el metro, no olvides tu camisa para el metro. Es la manera más efectiva si quieres evitar miradas pervertidas".

Otra de ellas también muestra como se quita la camisa cuando llega a un sitio en el que se siente segura. Sin embargo, aunque es una solución rápida que han encontrado, sigue sin ser la más eficaz. Pues de nuevo, son ellas las que se tienen que tapar ante las miradas lascivas de otros usuarios. "Necesitamos dejar de culpar a las mujeres por lo que llevan puesto", explica otra usuaria en su vídeo.

Pese a todo, no a todas las mujeres les ha funcionado este truco. Pues aun yendo tapada, una mujer ha tenido que hacer frente de nuevo a estas miradas: "Hoy me puse mi camiseta del metro y ya no sé si funciona. Creo que en este punto a los chicos les da igual, porque he estado fuera durante una hora y me han silbado tres veces y estaba tapada".