Aparece un mausoleo romano “único” en el sur de Londres

Un equipo de arqueólogos ha descubierto esta semana un mausoleo romano “único” en el sur de Londres justo un año después de que se encontraran en el mismo emplazamiento algunos de los mayores mosaicos romanos en medio siglo.

Los restos de la estructura, hallados en The Liberty of Southwark, un complejo urbanístico construido en las inmediaciones del mercado de Borough y la estación de London Bridge, cuentan “con un nivel de conservación asombroso”, asegura el Museo de Arqueología de Londres (MOLA), que explota el yacimiento bajo la batuta de la compañía Landsec y Transport for London (TfL).

Los arqueólogos describen el hallazgo como “extremadamente raro” por su grado de conservación. Creen que el yacimiento se utilizaba como cementerio o lugar de enterramiento para los miembros más ricos de la sociedad, aunque no se encontraron tumbas.

“Todo indica que se trataba de un edificio importante, quizá de dos plantas”, señala el MOLA. En el interior había más de 100 monedas, fragmentos de cerámica, tejas y piezas de metal.

Para la jefa del equipo de arqueólogos, Antonietta Lerz, el descubrimiento es un “microcosmos de la suerte cambiante del Londres romano” que “ofrece una ventana fascinante” a su historia. Se trata del mausoleo romano más intacto jamás descubierto en Gran Bretaña.

Las labores de excavación en el yacimiento se han prolongado durante meses. Según el equipo responsable del hallazgo, las autoridades prevén crear ahora una exposición permanente.