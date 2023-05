Así ha naufragado la invasión de Ucrania por culpa de las guerras de poder en el Kremlin y los bandazos de Putin en el mando militar

Un informe del Institute for the Study of War (ISW), think tank estadounidense sin ánimo de lucro especializado en el análisis militar, detalla los numerosos cambios llevados a cabo en el organigrama militar ruso desde que Rusia comenzó su invasión a gran escala de Ucrania. "La decisión del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania sin una estructura de mando clara y doctrinal y su renuencia a nombrar un comandante general del teatro han tenido efectos duraderos en la estructura del mando ruso en Ucrania", explica el informe.

Los cambios regulares de mando que ha ido realizando Putin han llevado al ejército ruso a estar cada vez más dividido en facciones y estructuras de mando desorganizadas que están degradando su capacidad para llevar a cabo una campaña coherente y ordenada en Ucrania. Aunque la aparición de facciones no son un fenómeno particular del ejército ruso, su dinámica actual está llevando a una situación bastante inusual. El Ministerio de Defensa ruso (MoD) y el Kremlin han sido deliberadamente vagos sobre la mayoría de estos cambios de mando.

La cronología de los cambios de ISW se basa en las declaraciones oficiales rusas, así como en el análisis de afirmaciones e informes no confirmados de fuentes rusas, ucranianas y occidentales. Las fechas exactas de los cambios de comando se basan en el primer informe de un cambio y pueden no corresponder con la fecha formal en la que ocurrió un cambio. Estos cambios de mando probablemente no fueron eventos discretos resultantes de decisiones tomadas repentinamente, sino que fueron asuntos burocráticos prolongados.

Estos continuos bandazos en la estructura militar han tenido efectos en cascada en las fuerzas armadas, como generar una intensa división en facciones, desorganizar las estructuras de mando y alimentar expectativas inalcanzables. Funcionarios occidentales informaron en abril de 2022 que Rusia no había tenido un solo comandante militar de sus fuerzas en Ucrania desde el comienzo de la invasión el 24 de febrero de 2022. "Es probable que Putin haya tratado de presentarse como el comandante en jefe y el autor intelectual de la exitosa invasión de Ucrania", explica ISW. Los planes militares rusos capturados revelaron que el Kremlin esperaba que las fuerzas rusas capturaran Kiev en unos pocos días, y Putin probablemente quería declarar esta rápida invasión como una victoria geopolítica personal.

Putin puede haber sido reacio a nombrar un comandante para esta invasión para evitar atribuir a un comandante militar la victoria militar en Ucrania, una dinámica similar a la que se dio entre el líder soviético Joseph Stalin y el mariscal de la Unión Soviética Georgy Zhukov durante la Segunda Guerra Mundial. Putin no tiene experiencia militar, lo que puede haber contribuido aún más a su decisión de no nombrar un comandante para su invasión que podría haberlo eclipsado al atribuirse el mérito de la dramática victoria esperada.

Cambios continuos

Putin, consciente de que la guerra se convertiría en una operación más larga que requeriría una estructura de mando más definida, nombró al primer comandante general del teatro, el general de ejército Alexander Dvornikov, en abril de 2022 en respuesta al intento fallido de Rusia de avanzar sobre Kiev, pero lo reemplazó a fines de mayo. Según los informes, Putin le ordenó capturar Donbas antes del 9 de mayo, Día de la Victoria, algo poco factible. También le encargó establecer un comando uniforme único para las operaciones rusas en Ucrania.

Éste no logró ninguno de los objetivos y Putin posteriormente le sustituyó por el general del ejército Gennady Zhidko a finales de mayo, al que también escogió para reemplazar al comandante del Distrito Militar del Este (EMD), coronel general Alexander Chaiko, probablemente para que el comandante del teatro siga teniendo una posición dual como uno de los comandantes del distrito militar. Los roles duales dados a Zhidko y Dvornikov probablemente fueron el resultado de la continua renuencia de Putin a hacer que un solo general fuera demasiado prominente, y, de hecho, no nombraría a un comandante general del teatro sin otras responsabilidades, hasta ocho meses después del inicio de la guerra.

Zhidko, en un intento de organizar su ofensiva en el este de Ucrania. buscó introducir agrupaciones operativas de fuerzas en un esfuerzo por tener éxito en la tarea que probablemente contribuyó al despido de Dvornikov. Las fuerzas rusas presentaron al General de Ejército Sergey Surovikin como comandante de la Agrupación de Fuerzas del Sur, al Teniente General Andrey Sychevoy como comandante de la Agrupación de Fuerzas del Oeste, y al comandante del Distrito Militar Central (CMD), el Coronel General Alexander Lapin como comandante de la Agrupación Central de fuerzas antes y después de la captura rusa de Severodonetsk a finales de junio.

La captura de Severodonetsk y Lysychansk sirvió como catalizador para que Putin comenzara a inclinar su favor hacia figuras no asociadas con el general Valery Gerasimov, Jefe del Estado Mayor General del Ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia, y, por extensión, los rotundos fracasos de los primeros meses de la guerra, en particular hacia Lapin y Surovikin, quienes dirigieron las operaciones que resultaron en la captura de las ciudades. El Grupo Wagner también surgió de las operaciones alrededor de Severodonetsk y Lysychansk con una reputación en ciernes como una fuerza de combate eficaz capaz de obtener ganancias tácticas donde las fuerzas rusas convencionales no podían.

Es posible que Putin hubiera tenido la intención de simplificar aún más la estructura de mando para las operaciones en Ucrania, pero se abstuvo de hacerlo cuando las fuerzas ucranianas lanzaron sus contraofensivas en las provincias de Jarkiv y Jerson. El nombramiento de Lapin para supervisar casi la totalidad de las operaciones rusas en los oblasts de Jarkiv y Lugansk probablemente reflejó la confianza de Putin en éste en ese momento. Es posible que Putin hubiera previsto nombrarle como el próximo comandante general del teatro, ya que durante mucho tiempo se rumoreaba que era un probable sucesor de Gerasimov y parecía no estar estrechamente asociado con las principales facciones del Ministerio de Defensa. Ambas facciones probablemente apoyaron el nombramiento para este elevado rol, al darse cuenta de que quien estuviera al mando de este sector del frente probablemente se convertiría en un chivo expiatorio conveniente para los fracasos militares rusos.

El éxito de las contraofensivas ucranianas en Jarkiv y Jerson condujo a cambios de mando más profundos y al surgimiento de la facción anti-Gerasimov dentro del Ministerio de Defensa ruso. La inestable y confusa estructura de mando probablemente agravó la caótica derrota rusa en el óblast de Jarkiv y el colapso total de las líneas rusas alrededor de Izyum a mediados de septiembre. La posterior liberación ucraniana de Izyum y otras amplias franjas de territorio probablemente llevó a Putin a aceptar las propuestas del ministro de Defensa ruso, general de ejército Sergei Shoigu, y Gerasimov, de anunciar una movilización parcial.

La estabilización del frente permitió a Putin instituir los cambios de mando que probablemente tenía la intención de hacer antes de que la contraofensiva ucraniana se lo impidiera, y utilizó el alboroto por los reveses rusos para justificar una amplia gama de cambios de comando. Putin despidió a Zhidko como comandante general del teatro.

El fracaso de dos generales que eran figuras del Ministerio de Defensa y de la cuerda de Gerasimov probablemente solidificó la decisión de Putin de nombrar a un comandante no afín a éste para el puesto de comandante general del teatro después de la debacle de Jarkiv. Si Putin tenía la intención de nombrar a Lapin como comandante general del teatro, el intenso ataque contra él por parte de la comunidad ultranacionalista pro-guerra rusa por la pérdida de Lyman probablemente disuadió a Putin de darle un papel más importante.

El Kremlin también otorgaba cada vez mayor confianza a figuras ultranacionalistas con sus propias estructuras paramilitares en Ucrania, como es el caso del líder checeheno Kadyrov o el jefe de los mercenarios del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Putin probablemente buscó asegurar el apoyo de la comunidad ultranacionalista a favor de la guerra cuando nombró para el puesto de comandante general del teatro a su candidato preferido, Surovikin, el último comandante de alto rango inmaculado en Ucrania que podía nombrar para ese puesto Éste se convirtió en el primer comandante de teatro general reconocido públicamente, uno de los aspectos más centrales de la campaña del Kremlin y el Ministerio de Defensa para abordar públicamente las críticas a los reveses del ejército ruso en Ucrania. Es probable que Putin también haya designado públicamente a Surovikin para aislar al Kremlin y al establecimiento militar ruso de más críticas por cualquier falla operativa futura asociada con la contraofensiva ucraniana en curso en el óblast de Jerson.

La ​​renuncia informada de Lapin condujo a un reemplazo temporal por parte del jefe del departamento de organización y movilización del CMD, el mayor general Alexander Linkov, un candidato particularmente extraño para un puesto de mando dado que la mayoría de los comandantes de distrito militar ocupaban anteriormente puestos de mando adjuntos o puestos de alto rango en el Estado Mayor, lo que sugiere además que el Kremlin no tenía la intención de reemplazar a Lapin.

El mandato de Surovikin como comandante general del teatro aumentó la influencia y el papel de Prigozhin en Ucrania cuando Wagner comenzó a recibir importantes suministros del ejército ruso y asumió la responsabilidad de la ofensiva para capturar Bajmut. Rusia toleró la decisión de Surovikin de retirarse de la orilla oeste (derecha) del Óblast de Jerson e inicialmente, le elogió por supervisar el inicio de la campaña aérea de Rusia contra la infraestructura crítica de Ucrania. Sin embargo, la creciente influencia de Surovikin y Prigozhin inquietó a muchos dentro del Kremlin y el Ministerio de Defensa, especialmente cuando Prigozhin se hizo más público.

Gerasimov y sus afiliados probablemente intentaron convencer a Putin de que podrían llevar a cabo con éxito la próxima ofensiva de invierno-primavera de Rusia cuando la contraofensiva de otoño ucraniana culminó desde diciembre de 2022 hasta principios de enero de 2023. Una fuente rusa no confirmada afirmó que Gerasimov intentó persuadir a Putin para que reinstaurase a la “vieja guardia” (Lapin, Dvornikov, Zhuravlev, Serdyukov y Chaiko), que aprovechó para lanzar una campaña para desacreditar a los mercenarios de Wagner: un elevado número de bajas entre sus prisioneros, el uso descuidado de municiones y la mala disciplina, a pesar de que las fuerzas convencionales rusas habían sufrido problemas similares durante sus operaciones ofensivas anteriores.

Gerasimov probablemente tuvo cierto éxito al convencer a Putin de que Wagner estaba desperdiciando personal y recursos dado que los mercenarios perdieron el acceso al reclutamiento de prisioneros y el acceso a municiones del Ministerio de Defensa ruso a principios de 2023.

Sin embargo, la inteligencia ucraniana reveló que altos mandos vinculados a Wagner asumieron importantes responsabilidades, como comandar el recién formado grupo operativo de fuerzas ”Dnepr” para defender el corredor terrestre hacia Crimea. Estos nombramientos pueden indicar que, si bien Putin probablemente se estaba volviendo más escéptico sobre la capacidad de Wagner, todavía favorecía a la facción anti-Gerasimov.

La captura altamente desgastante de Soledar en enero probablemente llevó a Putin a aceptar la campaña de Gerasimov y nombrarle como comandante general del teatro para la operación ofensiva de invierno-primavera. El Ministerio de Defensa ruso anunció el 11 de enero que Gerasimov asumió el cargo de comandante de teatro en Ucrania, degradando a Surovikin al cargo de comandante adjunto de las fuerzas rusas en Ucrania. Una fuente no identificada dentro de la administración presidencial de Putin declaró que la captura sangrienta de Soledar desencadenó cambios de mando, probablemente porque Putin pudo confirmar informes anteriores sobre la ineficacia de Wagner en combate. Putin incluso atribuyó la victoria sobre Soledar al Ministerio de Defensa ruso y al Estado Mayor en la televisión estatal, mostrando ostentosamente su cambio a favor del campo de Gerasimov. Éste encabezó una campaña despiadada para eliminar formaciones armadas irregulares como Wagner y sus afiliados, comenzó a integrar rápidamente las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk en las Fuerzas Armadas rusas, despidió a los comandantes por poderes e introdujo medidas de profesionalización que molestaron a muchos ultranacionalistas y combatientes por poderes.

Los comandantes militares rusos dentro de la facción anti-Gerasimov comenzaron a llamar cada vez más la atención sobre los fracasos militares rusos durante la ofensiva de invierno-primavera, pero no lograron convencer a Putin de que hiciera los cambios deseados en febrero. Por su parte, los afines a Gerasimov probablemente intensificaron las restricciones de suministros a las fuerzas de Wagner en Bajmut para evitar que Prigozhin explotara la derrota de las fuerzas convencionales rusas alrededor de Vuhledar a principios de febrero.

Los fracasos generalizados de la ofensiva rusa de invierno y primavera probablemente llevaron a Putin a dividir la responsabilidad de las operaciones en Ucrania por igual entre las dos facciones del Ministerio de Defensa antes de una contraofensiva ucraniana esperada. Putin identificó públicamente a los comandantes a cargo de derrotar las contraofensivas ucranianas planificadas durante sus visitas a las provincias ocupadas de Luhansk y Jerson, antes de la Pascua ortodoxa del 16 de abril.

El regreso de Lapin al frente indica que Putin está tratando de mantener cierto equilibrio entre las dos facciones del mando militar para hacerse cargo del este y el sur de Ucrania en los próximos meses. Una fuente rusa afirmó el 25 de abril que Teplinsky se convirtió en el comandante adjunto del teatro que supervisaba las direcciones "más peligrosas" de Zaporizhia, Jerson y el sur de Donetsk. Según los informes, Lapin asumió el mando del este de Ucrania (posiblemente para contrarrestar la influencia del campo anti-Gerasimov) y supervisa: el "Centro" de Lyman, el "Sur" de Kostyantynivka-Avdiivka-Marinka-Lysychansk y el "Oeste" de Kupyansk-Starobilsk. Wagner comenzó a recibir municiones y refuerzos a principios de abril, lo que probablemente indica que Putin había cambiado de opinión sobre Wagner y Prigozhin una vez más, aunque éste se sigue quejan de no recibirlos.

Según continúa el informe de ISW, la prioridad de algunos comandantes es preservar las fuerzas efectivas de combate bajo su mando, independientemente del imperativo de asegurar ganancias en Ucrania, para retener la influencia. Es probable que estos comandantes esperen que las futuras operaciones rusas en Ucrania continúen siendo altamente desgastantes y pueden estar abogando por que sus fuerzas desempeñen un papel menos relevante en esas operaciones. La degradación general de las fuerzas armadas tras 14 meses de lucha ha cambiado sustancialmente su naturaleza general y es probable que los altos mandos militares vean su propia conservación y como una cuestión existencial que determinará quién estará a cargo del ejército ruso en un futuro previsible.

Putin y el Ministerio de Defensa han oscurecido o anunciado cuidadosamente cambios de mando durante la guerra para protegerse de las críticas, señalar chivos expiatorios de los fracasos militares, apaciguar ciertas voces dentro del espacio de información ruso o combinar esfuerzos para vender ganancias territoriales marginales como victorias operativas. Los comandantes rusos en general han provocado durante mucho tiempo la ira de las figuras ultranacionalistas en el espacio de información ruso, y el Kremlin y el Ministerio de Defensa han elegido cuidadosamente los momentos correspondientes a las realidades específicas del campo de batalla para justificar los cambios de mando en esta atmósfera de intensa crítica.

A esto se une la decisión de Putin por rotar el personal y no despedir directamente a los comandantes, como una forma de garantizar que ninguna figura acumule demasiada influencia política y para mantener el apoyo entre las facciones en competencia. Sin embargo, esta característica de su estilo de gobierno puede no ser muy adecuada para liderar un ejército comprometido en una guerra costosa y crear una estructura de mando militar estable y efectiva.

Los resultados de una posible contraofensiva ucraniana próxima probablemente determinarán qué facción favorece Putin en el futuro y provocará más cambios de mando, a menos que las fuerzas ucranianas lancen operaciones en muchos ejes divergentes. El comandante ruso que se enfrenta a la dirección principal de la potencial contraofensiva próxima demostrará un éxito rotundo en la derrota de la contraofensiva o un fracaso notable. Ese éxito o fracaso contrastaría con otros comandantes rusos cuyas fuerzas enfrentaron operaciones de contraofensiva ucranianas menos intensas, y el favor de Putin probablemente cambiaría hacia la facción aparentemente más exitosa una vez más.

Sin embargo, es poco probable que Putin nombre un nuevo comandante general del teatro en las circunstancias actuales, pues la destitución de Gerasimov, Jefe del Estado Mayor General y solo superado por Shoigu en la cadena de mando militar, como comandante general del teatro puede ser demasiado perjudicial para la reputación del Kremlin y del Ministerio de Defensa. Es probable que Putin también prefiera mantener al extremadamente leal Gerasimov como comandante general del teatro, ya que Putin no debe preocuparse de que Gerasimov busque socavar su autoridad como líder de la guerra rusa en Ucrania.