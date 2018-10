La insólita explosión del fenómeno Jair Bolsonaro, el ex capitán que está a punto de ganar la Presidencia del país más poblado y grande de Latinoamérica con un mensaje de extrema derecha, no puede explicarse sin el profundo resentimiento que existe contra el ex presidente Lula da Silva, encarcelado por corrupción, y contra los 13 años de gobierno progresista del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil.

En la sede del Instituto Cervantes de Sao Paulo, donde estudian muchos jóvenes de buena posición, abunda el antibolsonarismo. David Toledo, de 35 años, ingeniero en una multinacional francesa, es una excepción. Confía en que Bolsonaro gane esta noche, «y si no lo hace no tengo ninguna duda de que será porque ha habido un fraude» de Fernando Haddad, el heredero de Lula, al que los sondeos dan el 44% de apoyo, doce menos quesu rival.

Fernando Gonçalves, abogado de 46 años, votante de Bolsonaro, considera que el discurso de éste no añora la dictadura ni supone un ataque a los derechos de las minorías: «No es misógino, sólo dice que entre un hombre y una mujer tiene que destacar el más competente. No quiere un gobierno autoritario, sino rescatar los valores de respeto que había en aquella época. La dictadura militar de Brasil surgió en un contexto de amenaza comunista. Hoy el escenario es otro».

Muchos de los entrevistados por este periódico explican que votarán por Haddad solo para evitar «que un fascista llegue al poder», como sostiene Laico Pontes, de 28 años, ejecutivo en una multinacional alemana. «Esta elección es desgarradora porque tenemos que elegir entre corruptos o aprendices de dictadores. Mi voto irá para el candidato menos malo».

A las puertas de la favela del Chaparral, Fausto Gasparini, de 59 años, dice que no votará jamás por un militar, y si finalmente lo hace por Haddad, a quien los bolsonaristas ven como un peligroso comunista aunque para el semanario «The Economist» es un moderado, lo hará con la nariz tapada. «Es el mal menor. En cambio, Bolsonaro es un ignorante y un corrupto como los demás. ¿Quién no es corrupto en Brasil? El problema de mi país no son los políticos, sino el pueblo», lamenta en el patio de su casa, que logró pagar en un solo año durante la era dorada del lulismo. «Lula se equivocó regalando la Bolsa Familia a los pobres, así no se sale de la pobreza, sino con formación y educación para prosperar. Con Bolsonaro tampoco vamos a salir», concluye.