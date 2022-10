“Xi aspira al control total de Taiwán y destruir la democracia”

Con qué desafíos geopolíticos se enfrenta Xi para los próximos 5 años a raíz de su enfoque cada vez más asertivo de la política exterior -mostrando la creciente fuerza militar de China y presionando las reclamaciones territoriales del país en el Mar de China Meridional, en la frontera con la India, sobre las islas controladas por Japón y, lo más preocupante, sobre Taiwán, la isla autónoma que Pekín reclama como propia.

Se enfrenta a numerosos retos inmediatos, la mayoría resultado directo de sus opciones ideológicas y de los planes del PCCh de derrotar a las democracias occidentales y lograr la hegemonía mundial alrededor de 2049, cuando la RPC cumpla 100 años de existencia. Así que estoy hablando de los próximos 50 años, no de 5.

Su objetivo estratégico es lograr que la autocracia y las fuerzas antidemocráticas (que yo llamo el nuevo “Eje de los Autócratas”, actualmente: Xi, Kim, Putin, Lukashenka, Ayatollah K., etc.) en cualquier parte del planeta se unan y eliminen por completo la democracia, los valores universales basados en la dignidad humana, etc., en cualquiera de sus formas, y la sustituyan por IA y cibertotalitarismos mejorados digitalmente, que esclavicen a todos y cada uno de los individuos libres.

El propósito ideológico es demostrar a toda la humanidad que el “socialismo con características chinas en la nueva era de Xi Jinping” domina todo y es superior a cualquier otro sistema político, religión o ideología. La BRI, etc., no son más que meras herramientas para lograr este objetivo.

Por desgracia, esta idea recuerda de forma inquietante a lo que la ideología nacional-socialista alemana bajo el mando de Adolf Hitler tenía en mente para el mundo hace unos 89 años. Una guerra mundial con cientos de millones de bajas, heridos y otros afectados era necesaria para detener la expansión de esta doctrina y sus planes imperiales.

El primer paso para materializar este gran plan distópico comunista de conquista es anexionarse Taiwán por cualquier medio posible (incluidos los no militares, la infiltración subversiva, las luchas internas) y destruir su sistema democrático. Así podría ocurrir en el curso de cinco años, y el gobierno de Estados Unidos ya está planificando las contingencias correspondientes. Por lo tanto, no se trata de una especulación en la que yo me haya sumido.

El control total de Taiwán y sus aguas adyacentes es una prioridad geoestratégica para cualquier líder a cargo de una China autocrática (incluso después de Xi), con el fin de lograr la hegemonía mundial y derrotar decisivamente al único competidor serio: EEUU con sus potentes aliados asiáticos Japón, Corea del Sur, India y Australia en la fecha prevista.

Sin embargo, sólo una China democrática y federalista que se haya librado por completo del PCCh es capaz de desprenderse de los compulsivos reflejos hegemónicos y centralizadores, y de coexistir pacíficamente y comerciar libremente con otras naciones cercanas y lejanas.

¿Qué retos internos le esperan a Xi en un futuro próximo?

Básicamente los que están dentro del PCCh. Por lo tanto, en 2023, alrededor de la época de la Asamblea Popular Nacional, podría comenzar una gran purga estalinista. Hay rumores que llegan a través de canales informales dentro del PCCh de que Xi tiene como objetivo eliminar al menos 150.000 líderes en todos los niveles de la burocracia y el PCCh, básicamente aquellos que no ha podido tocar hasta ahora.

Su gran modelo Mao hizo exactamente eso, en los años 50 y 60. Los departamentos del PCCh y las burocracias gubernamentales basándose en cuotas de Mao que tenían que “encontrar” el 5% de los contrarrevolucionarios entre ellos y entregarlos para su liquidación con o sin juicio oral.

Los nombres y los trágicos destinos de todos los altos miembros del PCCh purgados en aquel entonces son bien conocidos hoy en día: Wang Meng, Peng Dehuai, Liu Shaoqi, He Long, Lin Biao, Xi Zhongxun.... por cierto el propio padre de Xi Jinping.

Luego están los chinos de a pie, que ya llevan meses sufriendo tanto la política “Cero Covid” como la crisis económica. Podrían coordinar el inicio de revueltas masivas de los “desesperados”. Si la atmósfera distópica en China aumenta, entonces -en el peor de los casos- podríamos ser testigos de extensas luchas internas y olas masivas de refugiados, igual que en 1966. Sin embargo, dudo que esto de por sí solo sea suficiente para derrocar a Xi después de 2022.