"Las mujeres somos sometidas a un trato inhumano y el Gobierno no hace nada"

Indignación en el estado indio de Manipur después del suceso en el que dos mujeres fueran agredidas sexualmente y obligadas a desfilar desnudas por la calle por una turba de personas. El vídeo fue difundido y causó un enorme revuelo entre la sociedad de India. El primer ministro, Narendra Modi, mostró sus descontento públicamente y, además, las mujeres del país han salido a las calles para protestar contra la represión y grave situación que viven en este estado del país.

Se convocaron manifestaciones para protestar ante el suceso, así como pedir medidas contundentes contra los responsables. Por ejemplo, las mujeres se están manifestando en el "manifestódromo" de Jantar Mantar, uno de los pocos lugares de la capital donde están permitidas las manifestaciones. "Siento rabia y rechazo por el horrible abuso de estas mujeres, siendo sometidas a un tratamiento inhumano", explica Neicha, originaria de Manipur y residente en Nueva Delhi a EFE.

Miedo, odio y rabia en India tras la agresión sexual a dos mujeres

El vídeo difundido muestra a dos mujeres desnudas, rodeadas por decenas de hombres y algunos de ellos armados con palos, en una zona rural del distrito de Thoubal. "No se perdonará a los culpables. Lo que les ha ocurrido a las hijas de Manipur nunca podrá perdonarse", declaró Modi.

En el estado de Manipur, los enfrentamientos han persistido a pesar de la presencia del ejército. Desde mayo, la violencia en la que se ha envuelto el lugar ha dejado más de 130 muertos. Las turbas arrasan las aldeas matando gente e incendiando casas, así como agresiones físicas o sexuales a las mujeres. Tanto el papel del Gobierno como el de la Policía ha sido cuestionado. "El Gobierno estatal no hizo nada durante más de dos meses", dijo la mujer, "no sé qué es peor, si lo sabían y no hicieron nada o si ni siquiera lo sabían"

Según indica el diario Indian Express, el suceso tuvo lugar el 4 de mayo y, días después, se presentó una denuncia, en la que uno de los maridos habían asegurado que los miembros de las fuerzas de seguridad entregaron a las mujeres a la turba. Otra de las manifestantes, Jennifer, condenó el suceso y lamentó que "es solo uno que ha sido capturado en vídeo, hay muchas más historias que de las que no se ha informado".