Bagdhadi ordena amenazar en español para fomentar el terror en nuestro país

En lo que va de año, Daesh ha usado, que se sepa, hasta una decena de veces, el idioma español para lanzar amenazas concretas contra nuestro país o en el marco de la guerra psicológica, con el fin de extender el terror que realiza su “Cibercalifato”, según expertos antiterroristas. Esta estrategia responde a las órdenes directas del “califa Abu Bark Bagdhadi, para crear un clima de inseguridad y miedo entre los occidentales “cruzados” (cristianos).

De las distintas “fundaciones” de que dispone la banda yihadista, “Al Muntasir” es la más utilizado para esta labor criminal. Sin embargo, las mismas fuentes subrayaron que en estos momentos no hay ninguna amenaza concreta detectada, pero, tratándose de los yihadistas, puede surgir en cualquier momento.

El uso, cada vez con más frecuencia, del español por parte de Daesh en mensajes y carteles supone una evidencia de la amenaza yihadista contra España, según destacó ayer el jefe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional.

El mando antiterrorista está al frente de una unidad que hace un especial seguimiento de estos amenazas, con el fin, pese a las grandes dificultades, de tratar de localizar el origen de las mismas y proceder, en colaboración con otras fuerzas de Seguridad internacionales, a detener a los autores y desmantelar sus infraestructuras.

Entre las amenazas sufridas por España, destaca la lanzada el pasado mes de mayo en la que, por primera vez se utilizaba (sólo en una frase) el euskera y en la que, entre otras cosas, ya en español, se decía que se cometerían atentados “como sea y dónde sea. La Fundación Al Muntasir lanzaba el siguiente mensaje: “¡Oh cruzados no hemos venidos desde fuera! (estamos aquí). Nunca nos

descubriréis. Somos vuestros hijos que pronto atacarán. Cuando menos os lo esperéis El Estado Islámico nunca nos enseñó de fronteras”.

El mes anterior, la misma Fundación había difundido otro mensaje en el que hacía un llamamiento a las células durmientes y actores "lobos" para que atacaran las celebraciones de Semana Santa.

En diciembre del año pasado, hubo dos amenazas: un cartel en español que pedía a los "Soldados de Alá" que se "preparen", con las celebraciones de Navidad al fondo. Y otra, en la que se incluían imágenes de archivo procedentes del atentado de Barcelona del 17-A. Ambas eran de Al Muntasir. Una voz en off habla en castellano: “Cruzados: vosotros alimentáis el radicalismo, pero no dais cuenta de ello. Sois como aquel que quiere apagar un fuego lanzando llamas contra ese fuego, pues estáis poniendo a todos los musulmanes en un mismo bando y alimentando el odio. Muchas de vuestras detenciones fueron en contra de musulmanes inocentes y que no formaban ninguna amenaza. Vuestra represión contra nuestros hermanos ha tenido un precio caro. Las células están preparadas. Los objetivos designados. Estar preparados, os atacaremos cuando menos os lo esperéis”.