Biden confía en que la contraofensiva ucraniana forzará un acuerdo con Putin

La última parada de la gira europea del presidente de EE UU, Joe Biden, ha estado también cargada de simbolismo. El mandatario ha querido dar la bienvenida a los nuevos países de la OTAN y la recién estrenada situación de seguridad en la región. Desde que Finlandia se unió en abril a la organización militar como miembro 31º, la frontera aliada con Rusia ha aumentado 1.300 km. Desde Helsinki, donde centenares de curiosos salieron a las calles para ver la comitiva presidencial y a la «Bestia», a apenas 190 km de territorio ruso, Biden alabó el «activo increíble» que supone Finlandia para la OTAN.

El mandatario estadounidense fue recibido en el palacio presidencial por su homólogo finlandés, Sauli Niinisto. «Esta semana en Vilna ha sido impresionante experimentar la forma en que habéis creado unidad entre los aliados y en parte ha sido gracias a ti», agradeció Niinisto. Biden le ha confesado que tardó tres segundos en decir que «sí» a la adhesión de Finlandia. «Fue la ratificación más rápida de la historia moderna», bromeó. Durante la reunión bilateral, el presidente insistió en sus conclusiones sobre la cumbre de la OTAN celebrada en Vilna, la primera de los finlandeses. «No creo que la Alianza haya sido más fuerte antes. Estamos juntos por los valores democráticos compartidos», aseveró.

Precisamente este lunes, y tras una crucial llamada telefónica de Biden al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Ankara levantaba su veto y permitía el ingreso de Suecia en la OTAN. Las autoridades suecas han cumplido con las condiciones turcas en este largo y tedioso proceso de negociación, por lo que Estocolmo se convertirá en el socio 32º cuando los parlamentos de Hungría (que aún no lo había ratificado) y Turquía lo aprueben. Erdogan indicó en una rueda de prensa el miércoles, que la Asamblea Nacional turca estaba en un receso estival, unas vacaciones de dos meses en las que los diputados acumularán trabajo. Así que hasta septiembre, no podrá comenzar el proceso de corroboración necesario para entrar a formar parte de esta alianza militar.

Con todo, se da por hecho que Suecia abandona así más de dos siglos de histórica neutralidad para convertirse en un miembro de pleno derecho de la OTAN. Su primer ministro, Ulf Kristersson, participó ayer en la cumbre de los países nórdicos, junto a sus homólogos noruego, Jonas Gahr Støre, danesa, Mette Frederiksen, e islandesa, Katrín Jakobsdóttir, a la que se sumaron Biden y Niinisto.

«Acabamos de terminar una Cumbre histórica de la OTAN, en la que hemos acogido con satisfacción la adhesión de Finlandia a y hemos llegado a un acuerdo para avanzar en el ingreso de Suecia», indicó Biden ante los líderes nórdicos. «Fue un recordatorio de que las naciones que nos sentamos a la mesa no sólo compartimos una historia común, sino que también compartimos retos comunes», aseveró. Durante la rueda de prensa final el presidente de EE UU puntualizó que Vladimir «Putin ya ha perdido la guerra».

El mandatario estadounidense insistió en que «defendemos cada centímetro del territorio de la OTAN, y ahora vamos a llegar a los 32 países». Preguntado sobre la adhesión de Ucrania, Biden quiso zanjar que nadie puede unirse mientras que la guerra siga su curso, porque si una nación de la OTAN está siendo atacado «porque eso garantiza que estaríamos ante Tercera Guerra Mundial». «No se trata de si deben o no deben unirse, se trata de cuándo pueden unirse. Y se unirán», concluyó.

Para Biden, «Putin ya ha perdido la guerra y se enfrenta a un problema real. Él podría poner fin a la guerra mañana, pero no hay ninguna posibilidad de que gane la guerra en Ucrania». Principalmente, a causa de la falta de recursos y de los problemas económicos de Moscú, por lo que la esperanza de Biden, tal y como confesó es que «Ucrania haga progresos significativos en su ofensiva y que genere un acuerdo negociado». El presidente de EE UU predice que "la guerra no puede durar durante años", pues Moscú no puede permitírselo.

De acuerdo con el demócrata, el hecho de que todos los países nórdicos sean miembros de la OTAN, «sólo hace que el mundo sea más seguro, aumenta significativamente la perspectiva de que es menos probable que haya guerra».

«Esta es una nueva era en la política de seguridad finlandesa y usted será uno de los que la escriban en la historia», indicó Niinisto a Biden. Sobre si los finlandeses temen a la reacción rusa tras el ingreso en la OTAN, Niinisto aseguró que «los finlandeses se sienten más seguros en este momento. Tenemos un 80% de la población apoyando la pertenencia a la OTAN», zanjó.