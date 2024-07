Biden ordena una investigación independiente para esclarecer el atentado contra Trump: «Dejemos que el FBI haga su trabajo»

Flanqueado por la vicepresidenta Kamala Harris, el fiscal general Merrick Garland y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha dirigido este domingo a la nación para calmar las aguas tras el tiroteo que tuvo lugar en la tarde del sábado durante un mitin de campaña de Donald Trump en el condado de Butler (Pensilvania).

El presunto autor, identificado por el FBI como Thomas Mathew Crooks, un joven de 20 años natural de Bethel Park, un suburbio de Pittsburgh, estuvo a punto de acabar con la vida del expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca. Una de las nueve balas que salieron de su fusil le rozó la oreja y le dejó visiblemente ensangrentado en el escenario, desde donde fue evacuado.

Horas después, con la nación en estado de shock, Biden ha condenado por segunda vez lo sucedido, en esta ocasión desde la sala Roosevelt y no desde Delaware, donde se encontraba en el momento del atentado. «No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, ni para ninguna otra. Un intento de asesinato es contrario a todo lo que representamos como nación. Todo. No es lo que somos como nación. No es América. Y no podemos permitir que esto ocurra. La unidad es el objetivo más difícil de alcanzar de todos, pero nada es tan importante como eso ahora mismo: La unidad», declaró Biden tras recibir información de primera mano en la sala de crisis por parte de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y de las fuerzas del orden.

El líder demócrata, duramente cuestionado a nivel interno –y externo– tras su mala actuación en el primer debate electoral frente a Trump, dijo haber ordenado al Servicio Secreto que revise las medidas de seguridad en la Convención Nacional Republicana, que tendrá lugar esta semana en Milwaukee (Wisconsin). «He sido consistente en mi dirección con el Servicio Secreto para proporcionarle cada recurso, capacidad y medida de protección necesaria para garantizar su seguridad continua», avanzó.

También ordenó una revisión independiente de la seguridad en el mitin de Trump en Butler. «Y también compartiremos los resultados de esa revisión independiente con el pueblo estadounidense», añadió. Al mismo tiempo, Biden, que comparecerá de nuevo en la noche del domingo –esta vez desde el Despacho Oval–, instó a la sociedad estadounidense a no hacer suposiciones sobre lo que motivó al tirador. «Dejemos que el FBI haga su trabajo», zanjó, insistiendo en que Trump ya contaba con protección.